Een representatievere vrijdag, dat is waar Max Verstappen op gehoopt had in Suzuka. Dat werd het door de regen echter niet, waardoor Red Bull enkel ‘de basisdingen’ heeft gedaan. “Niet meer dan dat.”

Het regende al de hele dag in Suzuka, waardoor zowel de eerste als de tweede vrije training op een natte baan verreden werd. Dat zorgde in de ochtendsessie voor een grote verrassing met Fernando Alonso als snelste, terwijl Verstappen de zesde tijd noteerde.

In de tweede vrije training zette de wereldkampioen qua rondetijd een stap vooruit, maar met de derde tijd kwam hij nog acht tienden van een seconde tekort op de tijd van George Russell. Kortom, het was geen perfecte dag voor Red Bull en Verstappen.

Lees ook: VT2 GP Japan: Mercedessen voelen zich thuis op nat Suzuka, Red Bulls laten gaatje

“Ik had natuurlijk wel gewild dat het representatiever was geweest”, zegt Verstappen tegen Sky Sports. “Maar het is altijd fijn om hier te zijn. Gelukkig was het geen grote ramp met het weer, we konden wel wat rondrijden.”

Het is voor Verstappen na deze verregende vrijdag dan ook ‘een beetje tricky’ om precies te weten hoe Red Bull ervoor staat op Suzuka. Maar omdat er ook een kans bestaat dat er zondag regen valt, is deze vrijdag toch nog nuttig geweest. “We hebben de basisdingen gedaan”, legt Verstappen uit. “Maar meer dan dat ook niet.”

“Dat is ook waarom ik uitkijk naar morgen, om te zien hoe we ervoor staan op een droge baan”, voegt Verstappen toe. Het wordt voor iedereen dan wel ‘vanaf nul’ beginnen op de droge baan, stelt de Nederlander. “Ik denk niet dat het voor grote verschillen in de rangorde zal zorgen”, besluit Verstappen.

SUZUKA, JAPAN – OCTOBER 07: Max Verstappen of the Netherlands driving the (1) Oracle Red Bull Racing RB18 on track during practice ahead of the F1 Grand Prix of Japan at Suzuka International Racing Course on October 07, 2022 in Suzuka, Japan. (Photo by Clive Mason/Getty Images) // Getty Images / Red Bull Content Pool // SI202210070196 // Usage for editorial use only //