Hoewel de titelstrijd uitermate spannend is, ziet Sergio Pérez nog altijd een ontspannen Max Verstappen naast zich. De Mexicaan stelt dat de Nederlander niet veranderd is door de titelstrijd en hoewel hij hem zou kunnen helpen, ziet hij het niet alsof hij in dienst van hem rijdt: “Ik rijd voor het team en Max is onderdeel van dat team.”

Verstappen heeft na de Grand Prix van Turkije weer de leiding in het kampioenschap overgenomen van titelrivaal Lewis Hamilton, die met de vijfde plaats enkele punten moest inleveren en nu tegen een achterstand van zes punten aankijkt. Nu de ontknoping van dit spannende seizoen nadert zullen de twee om elk puntje strijden, maar omdat het zo dicht bij elkaar ligt zouden hun ‘wingmen’, Sergio Pérez en Valtteri Bottas, nog een belangrijke rol kunnen spelen. Pérez ziet dat echter niet als een mindere rol, ook omdat hij niet gelooft dat hij in dienst van de Nederlander rijdt.

“Ik zie het niet alsof ik voor iemand anders rijd”, legt Pérez uit. “Ik rijd voor het team, zo zie ik het. Max is onderdeel van dat team. We willen als team dat Verstappen wint omdat dat ons ten goede komt. We geven alles en iedereen steunt mij. Het team doet het goed, net als Max. We bevinden ons in een spannend duel voor de constructeurs en coureurs, maar we werken allemaal samen en dat zal het verschil maken”, aldus de Mexicaan.

Pérez heeft nu al zestien raceweekenden doorgebracht met zijn teamgenoot en kan dus ook oordelen over eventuele veranderingen die de Nederlander heeft ondergaan vanwege de titelstrijd. Maar zijn die er wel? “Niet echt”, oordeelt Pérez. “Hij is ontspannen en pakt het race voor race aan. Hij weet dat er elk weekend van alles kan gebeuren. Er zijn nog zes races te gaan, dat is veel. Het is dezelfde benadering voor het team. We bevinden ons in een spannend duel en pakken het race voor race aan. We willen uiteindelijk alle kansen maximaliseren”, besluit hij.