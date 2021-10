Hoewel Max Verstappen het historisch gezien altijd goed doet op het Circuit of the Americas, vindt hij het moeilijk in te schatten of hij komende zondag een kans maakt op een overwinning in de Grand Prix van de Verenigde Staten.

Die onzekerheid heeft vooral te maken met het afgelasten van de Amerikaanse GP in 2020. De laatste keer dat de Formule 1 te gast was op CotA dateert dus alweer van twee jaar geleden en toen was Mercedes een veel dominanter team dan nu. Bovendien lag er in 2019 ook nog eens een andere laag asfalt op het circuit. Door die nieuwe laag asfalt is het toch al oneffen circuit nog wat hobbeliger geworden, maar dat mag zondag geen excuus vormen om te presteren, vindt Verstappen. “Het is altijd een goed circuit voor ons geweest. In de kwalificatie is vooral de eerste sector erg cool, maar in de race aan het einde van sector twee en het begin van sector drie is er altijd veel actie en verschillende lijnen die je kunt rijden. Je kunt hier echt inhalen en dat maakt het zo speciaal denk ik.”

Of hij – als het nodig mocht zijn – ook de Mercedessen kan inhalen, is afhankelijk van het vermogen dat Red Bull op de mat kan leggen. De afgelopen races bleek dat Mercedes op dat vlak een stuk verder is dan de stal uit Milton Keynes, realiseert Verstappen zich: ”We weten dat we nog wat werk te verrichten hebben. We willen sneller zijn, maar het teamresultaat was goed in Turkije.” Verstappen en Sergio Pérez werden op Istanbul Park tweede en derde achter Valtteri Bottas. Door de vijfde plaats van Lewis Hamilton staat de Nederlander nu weer bovenaan in het kampioenschap. “Uiteindelijk was ons optreden in Turkije prima, maar we moeten hier opnieuw kijken hoe snel we zijn. Het is een ander circuit, een andere ondergrond. Ik heb wat tijd doorgebracht op de simulator en alles voelde goed, maar we zullen het morgen wel zien.”

Overigens maakt Verstappen zich niet al te veel zorgen over de snelheid van Mercedes. “We kunnen daar natuurlijk niets aan doen. We moeten ons gewoon op onszelf concentreren. Er zijn een paar dingen die we beter kunnen doen. We hebben in Turkije weer heel wat geleerd en we proberen het beter met het pakket dat we hebben.” Red Bull kan daarbij weer volledig rekenen op de inbreng van hoofdontwerper Adrian Newey die vanwege een fietsongeluk enkele weken uit de roulatie was, maar er sinds Turkije weer bij is. “Het was goed om hem in Turkije weer terug te zien”, zei Verstappen over Newey. “Ik ben benieuwd wat we in de komende weken kunnen doen nu iedereen er weer is.”

