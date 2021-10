Weekend voor weekend, sessie voor sessie en race voor race. Elke keer moet alles kloppen en alleen dan heeft Red Bull kans om het gevecht aan te gaan met Mercedes, gelooft Max Verstappen. “Ik geloof niet echt in momentum, we moeten elk onderdeel van het weekend perfect uitvoeren.”

Historisch gezien heeft Verstappen een aantal prima resultaten geboekt in Texas, met Toro Rosso verraste hij in 2016 met een vierde plek. Het jaar daarop werd hij na een late tijdstraf vierde, in 2018 en 2019 haalde hij met Red Bull een tweede en derde plek. “We zijn er altijd sterk geweest, nu is het zaak om dat in een overwinning om te zetten. We gaan naar elke baan in de wetenschap dat we om podiumplekken en winst kunnen vechten. We concentreren ons op maximaal presteren, we willen winnen en dat zal in Austin niet anders zijn. Het wordt vast weer een spannend gevecht en ik kijk er erg naar uit.”

Verstappen na zijn tweede plek in 2018. Foto: BSR Agency

Na een dubbel podium voor Red Bull in Turkije wil Verstappen in ieder geval niet spreken van dingen als momentum. “Daar geloof ik niet in, we moeten elk onderdeel van het weekend perfect uitvoeren. We moeten ons zo goed mogelijk voorbereiden en meer kunnen we niet doen als team. We hebben een snelle auto maar je moet het vergelijken met Mercedes, dat is altijd het grote vraagteken als je een weekend ingaat. Hopelijk kunnen we de strijd aangaan en de leiding in het kampioenschap behouden. Elke week is er weer een nieuwe uitdaging die we moeten aangaan, alles is mogelijk.”

Het Circuit of the Americas is na een jaar afwezigheid weer terug op de agenda van de Formule 1. Wat ook een vraagteken zal zijn, is de staat van de baan. “De layout van het circuit is erg tof, het oppervlak is wel hobbelig omdat het op een moeras is gebouwd maar dat is wel een extra element. De eerste sector is met veel snelle bochten heel mooi, vooral in de kwalificatie. In de race is de middensector altijd interessant omdat je daar verschillende lijnen kan rijden, je kan hier over het algemeen goed inhalen. Daarnaast is de sfeer ook altijd geweldig, dat helpt ook.”

Foto: BSR Agency