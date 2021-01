‘Perfecte dag’ op Fiorano ondanks een slippertje voor Leclerc

Charles Leclerc heeft dinsdag op Ferrari’s testbaan Fiorano genoten zijn eerste Formule 1-meters van het jaar gemaakt in een 2018-bolide. Leclerc geeft woensdag het stokje over aan zijn nieuwe teamgenoot Carlos Sainz.

Leclerc en Sainz horen bij het zevental Ferrari-coureurs dat meedoet aan de vijfdaagse test, met Ferrari-junioren Robert Shwartzman en Marcus Armstrong die maandag al aan de beurt waren, net als de inmiddels uit Ferrari’s opleidingsprogramma vertrokken Giuliano Alesi.

Lees ook: Giuliano Alesi rijdt eerste F1-meters tijdens Ferrari-test en verlaat vervolgens FDA

Leclerc kwam dinsdag tot 113 rondjes achter het stuur van Ferrari’s SF71H. Op het programma stonden volgens Ferrari proefstarts en voorbereidend werk voor de wintertest en het nieuwe seizoen. “We hebben al het werk gedaan dat we wilden doen”, meldt Leclerc.

Hoewel de Monegask zoals op social media te zien was nog wel even een kort tripje door het gras maakte, spreekt hij over het algemeen van een ‘perfecte dag’. “Het was geweldig om weer in de auto te zitten, mijn monteurs te zien en mijn vaste warm-up routine te doen en helm op te zetten.”

(tekst loopt door onder de tweet)

Zoals elke dag achter het stuur van een Ferrari, was ook de dinsdag in het koude Maranello volgens Leclerc speciaal. “Het moment dat je op de startknop drukt en het geluid van een Ferrari-motor hoort, is altijd magisch.”

(tekst loopt door onder de tweet)

Ferrari-nieuwkomer Sainz – hij is overgestapt van McLaren – krijgt woensdag en donderdagochtend de kans dat mee te maken. Donderdagmiddag stapt aanstaand Haas-coureur en Ferrari-junior Mick Schumacher in de SF71H, net als vrijdagochtend. Callum Ilott sluit de test vrijdagmiddag af.