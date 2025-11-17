Racing Bulls-teambaas Alan Permane heeft zich uitgelaten over de coureurskeuze voor 2026, een beslissing die nog volledig openstaat. Rookie Isack Hadjar maakt indruk binnen de Red Bull-familie, terwijl Arvid Lindblad in de wachtkamer zit – maar wie volgend jaar daadwerkelijk in de auto’s stapt, kan mogelijk pas na de laatste Grand Prix van het seizoen worden beslist. Volgens Permane ligt die keuze niet bij hem.

Zowel Red Bull als Racing Bulls zijn de enige teams die voor 2026 nog coureurs moeten vastleggen. Max Verstappen is al zeker van zijn zitje bij Red Bull volgend jaar. Beide teams wachten tot het laatste moment met hun definitieve beslissing. Volgens Permane heeft dit uitstellen niets te maken met de nieuwe reglementen van volgend jaar. “Nee, helemaal niet. Het heeft niets met de nieuwe regels te maken”, zei hij tegenover Motorsport.com. “Wij zitten zelf in een spannende strijd om de zesde plek, terwijl Red Bull hard vecht om de tweede plaats in het constructeurskampioenschap. We willen gewoon stabiliteit, en dat kan tot het einde van het seizoen duren. We weten nog niet wat er gaat gebeuren, dus het kan zijn dat je pas zeker weet wie het wordt op maandagochtend na Abu Dhabi. Maar die beslissing ligt niet bij mij.”

Permane benadrukt dat een ervaren coureur altijd van grote waarde is. “Ervaring telt altijd. Niets gaat boven snelheid natuurlijk… maar ervaring zal ongetwijfeld helpen voor volgend jaar”, zei hij. Tegelijk erkent hij dat met de nieuwe reglementen ervaring alleen niet genoeg is. “Niemand heeft ervaring met de nieuwe regels”, legt Permane uit. “Er zal een enorme hoeveelheid simulatorwerk volgen, en zodra dit seizoen is afgelopen, zal dat alleen maar toenemen.”

Hadjar en Lindblad maken indruk

Racing Bulls, het zusterteam van Red Bull, staat bekend om het opleiden van coureurs voor het moederteam. Rookie Isack Hadjar doet het uitstekend en wordt gezien als mogelijke opvolger van Yuki Tsunoda. De Fransman behaalde zelfs een podium in Zandvoort. Ook Formule 2-coureur Arvid Lindblad maakt indruk binnen de Red Bull-familie. Hoewel hij momenteel zevende staat in het Formule 2-kampioenschap met 109 punten, liet de Brits-Zweedse coureur zijn snelheid zien met meerdere sterke resultaten: hij won de sprintrace in Saudi-Arabië en werd daarmee de jongste Formule 2-winnaar ooit. Hij pakte ook tweede plaatsen in de sprintraces in Imola en Monza, en won de hoofdrace in Spanje. Met deze resultaten staat hij in de kijker voor een toekomstige Formule 1-carrière.

