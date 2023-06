De triomf van Max Verstappen in de Grand Prix van Canada was de honderdste overwinning van Red Bull Racing, maar betekende ook voor Adrian Newey persoonlijk een bijzondere mijlpaal. De Britse meesterontwerper behaalde zijn 200ste zege in de Formule 1. Na de race in Montréal zorgde hij samen met Max Verstappen, Fernando Alonso en Lewis Hamilton voor een iconisch podiumplaatje (foto boven).

Newey ontworp zijn eerste F1-auto in 1988 bij March/Leyton House. In 1991 maakte hij de overstap naar Williams, waar hij zijn eerste overwinning behaalde tijdens de Grand Prix van Mexico met Riccardo Patrese. Bij Williams ontwierp hij vijf auto’s die het constructeurskampioenschap wonnen, met coureurs als Nigel Mansell, Alain Prost, Damon Hill en Jacques Villeneuve.

In 1997 verliet hij Williams voor McLaren, waar hij vier jaar later het constructeurskampioenschap won met Mika Häkkinen en David Coulthard. Bij Williams werkte hij ook samen met Ayrton Senna. Max Verstappen evenaarde zondag in Canada de legendarische Braziliaan als het gaat om het aantal overwinningen in de Formule 1: 41.

Lees ook: Ferrari had bijna Newey én Horner weggekaapt bij Red Bull

In 2006 maakte Newey de overstap naar Red Bull Racing, waar hij verantwoordelijk werd voor het technische ontwerp van de auto’s. Met Red Bull won hij vier opeenvolgende constructeurs- en coureurstitels van 2010 tot 2013, met Sebastian Vettel als dominante rijder. Na een periode van minder succes keerde Red Bull terug aan de top in 2021, toen Verstappen zijn eerste wereldtitel won na een spannende strijd met Lewis Hamilton. In 2022 prolongeerde Verstappen zijn titel en won Red Bull opnieuw het constructeurskampioenschap. Dit jaar lijken Verstappen, Red Bull en daarmee ook Adrian Newey op herhaling te gaan.

Adrian Newey (l.) met Ayrton Senna tijdens de Braziliaanse GP in 1994. Newey bereikte afgelopen zondag in Canada een bijzondere mijlpaal in zijn F1-loopbaan. (Rainer Schlegelmilch)

Newey is niet alleen succesvol geweest in de Formule 1, maar ook in de IndyCar-racerij, waar hij als race-ingenieur en aerodynamicus werkte. Zijn ontwerpen wonnen het CART-kampioenschap in 1985 en 1986, en de Indianapolis 500 in 1985, 1986 en 1994 .

‘Het is een geweldige reis geweest’

Adrian Newey werd zondag na de overwinning van Max Verstappen in Canada door het Britse Sky gevraagd naar zijn gevoel bij het bereiken van zijn eigen bijzondere mijlpaal. “Het is echt speciaal, hier [in Canada] zou mijn eerste overwinning zijn geweest in 1991, maar Nigel Mansell zwaaide en vergat daardoor terug te schakelen, waardoor zijn motor afsloeg”, herinnerde Newey zich. “Gelukkig hebben we daar allemaal van geleerd en was Max alert. Je kunt een zege pas tellen als je over de streep bent gekomen. Het is een geweldige reis geweest, mijn droom was altijd om engineer te worden in de autosport. Toen ik mijn eerste baan en salaris kreeg, was dat hét grote moment. Al het andere is voor mij een bonus.”

De kampioensauto’s van Adrian Newey:

1992: Williams FW14B

1993: Williams FW15C

1994: Williams FW16

1996: Williams FW18

1997: Williams FW19

1998: McLaren MP4/13

2010: Red Bull RB6

2011: Red Bull RB7

2012: Red Bull RB8

2013: Red Bull RB9

2022: Red Bull RB18

