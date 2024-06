Voor Liam Lawson was er dit jaar geen plekje op de grid. Na vijf invalbeurten in het seizoen van 2023, werd de Nieuw-Zeelander terug op de reservebank gezet bij Visa RB. Inmiddels wordt er in de paddock geopperd dat Lawson in het zitje van Daniel Ricciardo dient te komen – de Australiër moet het té vaak afleggen tegen Yuki Tsunoda. Volgens Visa RB-CEO Peter Bayer staat Lawson ‘klaar om in te stappen’.

In aanloop naar de Grand Prix van Oostenrijk was het Helmut Marko die Liam Lawson-fans een sprankje hoop gaf. Volgens de 81-jarige adviseur hebben de aandeelhouders genoeg gezien van Ricciardo. “We zijn een juniorteam en daar moeten we ons naar gedragen”, stelde Marko. Daar voegde hij aan toe dat Lawson ‘binnenkort’ in de Visa RB zou worden geschoven.

CEO Peter Bayer nuanceert de woorden van zijn mede-Oostenrijker. Tijdens het raceweekend in Spielberg onthulde hij dat Ricciardo tot aan de zomerstop heeft om zijn stoeltje te beschermen. In aanloop naar de tweede helft van het seizoen kan Visa RB dan over diens toekomst beslissen. “Daniel (Ricciardo, red.) is een belangrijk onderdeel van dit team”, aldus Bayer. “Hij komt met goede ideeën en stelt hoge eisen – dat is goed voor Yuki (Tsunoda, red.) en voor de rest van de ploeg.”

Zekerheid dat hij zijn jaar met Visa RB mag afmaken, heeft Ricciardo echter niet. Ook Bayer beaamt dat de honey badger het team nog niet heeft overtuigd van zijn kunnen. “Hij heeft zich nog niet van zijn beste kant laten zien”, liet de CEO weten. “In Miami en Montréal was hij bij vlagen competitief – we weten dat hij de snelheid heeft, maar hij zal wel resultaten moeten boeken voordat we een nieuw contract overwegen.”

Ondertussen wacht Liam Lawson in de Red Bull-gelederen. Menig expert is hem nog niet vergeten na zijn knappe prestaties in het voorgaande seizoen. “Liam staat klaar om in te stappen”, verzekerde Bayer. “We willen rustig de zomerstop in gaan en daarna kijken naar de mogelijkheden. Helmut Marko, Christian Horner, Laurent Mékies en ook de aandeelhouders hebben allemaal zeggenschap over het Visa-stoeltje. We willen allemaal geen overhaast beslissing maken.”

