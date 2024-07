Lewis Hamilton kwam na een spectaculaire middag op Silverstone als eerste over de streep. Het was een emotionele 104e overwinning voor de zevenvoudig wereldkampioen, die tevens voor de negende keer won voor het thuispubliek. Race-ingenieur Peter ‘Bono’ Bonnington mocht Hamilton – die het niet droog kon houden tijdens zijn ererondje – als eerste feliciteren.

Tijdens de uitzending bleek dat het voor zowel Lewis Hamilton als Peter Bonnington een emotionele race was geweest – beiden barsten in tranen uit over de boordradio. Sky Sports vroeg de 49-jarige race-ingenieur achteraf wat de overwinning zo bijzonder maakte. “Ten eerste, ik heb niet gehuild, er zat iets in mijn oog”, grapte hij. “Het was gewoon heel erg emotioneel. Het heeft zo lang geduurd voordat we weer een race konden winnen.”

Mercedes had de afgelopen jaren door de zogenaamde ground effect reglementen moeite met het bouwen van een competitieve auto. Hamilton moest ruim twee jaar teren op zijn laatste overwinning tijdens de GP van Saoedi-Arabië van 2021. “Ik heb sindsdien keihard gewerkt”, legde Peter Bonnington uit. “We hebben voortdurend hele kleine stapjes gezet, maar het heeft gewoon ontzettend veel tijd gekost.”

Volgens Bonnington was het de feedback van Hamilton die hen uiteindelijk de winst heeft opgeleverd. “Hij vertelde me nog voor de laatste stint dat de balans niet goed voelde”, legde de Brit uit. “Daardoor konden we de auto zo afstellen dat hij in de slotfase echt kon pushen. Daarna was het aan hem om de banden goed te managen.”

Peter Bonnington – of ‘Bono’, zoals Hamilton hem liefkozend noemt – kwam in 2013 bij Mercedes terecht en is sindsdien Hamiltons vaste race-ingenieur. Als de zevenvoudig wereldkampioen volgend jaar naar Ferrari vertrekt, komt er waarschijnlijk een einde aan die samenwerking.

