Lewis Hamilton bewees dit weekend dat Mercedes helemaal terug is in het kampioenschap. Samen met teamgenoot George Russell bezette hij zondag de eerste startrij, om niet veel later als eerste over de finish te komen. Teambaas Toto Wolff is ontzettend blij met het resultaat en vertrouwt erop dat ‘zijn’ Mercedes nog veel meer kan laten zien dit seizoen.

Na de Britse Grand Prix bevestigde de Oostenrijker dat er nog twee upgrades in de pijplijn zitten. De W15 is inmiddels al een geduchte tegenstander, maar volgens Toto Wolff moeten de andere teams zich opmaken voor nog meer concurrentie van de silver arrows.

Het team wist na een matige seizoensstart de afgelopen twee races te winnen; Russell profiteerde van de botsing tussen Verstappen en Norris tijdens de Oostenrijkse GP, terwijl Hamilton afgelopen zondag voor de negende keer zijn thuisrace won. Het is het resultaat van een hoop kleine aanpassingen aan de auto, die er samen voor hebben gezorgd dat ‘het kwartje is gevallen’ in Brackley.

Upgrades in Hongarije en België

“Dit is nog maar het begin”, verzekerde Toto Wolff na de Grand Prix van Groot-Brittannië en Mercedes‘ tweede overwinning van het seizoen. “In Hongarije en Spa komen er opnieuw upgrades. We moeten niet te hard van stapel lopen, in Oostenrijk profiteerde we vooral van de clash van Verstappen en Norris, maar op Silverstone was het echt onze eigen verdienste.”

“We hadden goede pace – Lewis en George konden ongeacht de omstandigheden meevechten met de andere topteams”, meende Toto Wolff. “Als je bedenkt dat we vijf races geleden nog niets eens meededen voor het podium, moet je erkennen dat er iets goed gaat. Opeens viel het kwartje en zijn de resultaten weer net zo goed als vroeger. We vinden extra performance, stoppen het in de auto en noteren snellere rondetijden. Dat was de afgelopen twee jaar niet het geval.”

Mercedes kwalificeerde zaterdag op P1 en P2 voor de Grand Prix van Groot-Brittannië. In de race ging Lewis Hamilton er met de winst vandoor (Motorsport Images)