Oscar Piastri heeft gereageerd op de steunbetuiging van Max Verstappen. De Nederlandse coureur noemde de Australiër veel te goed om alleen maar tweede viool te mogen spelen bij McLaren. Piastri waardeert Verstappens steun, maar ziet de situatie zelf toch iets anders.

De zogenaamde papaja-regels van McLaren hebben langere tijd de gemoederen in de paddock beziggehouden, totdat Piastri bevestigde dat hij bereid is om Norris, als het er echt op aankomt, aan de overwinning te helpen. Max Verstappen vindt het zonde dat McLaren de Australiër de tweede viool laat spelen, omdat het “een geweldige coureur is die het niet verdient om overwinningen op te geven.”

“Persoonlijk vind ik Max een vrij eerlijke kerel. Hij zegt wat hij denkt. Dat weten we allemaal”, reageert Piastri op de steunbetuiging van Verstappen tegenover de media in Austin. Toch ziet de coureur uit Melbourne zijn situatie anders dan de Nederlander. “Dus ik denk dat ik het in mijn positie niet zie als (er is, red.) een nummer één, nummer twee. Als ik goed presteer en het verdien, dan geef ik dit seizoen niet alles op voor Lando.”

Bakoe

Piastri haalt daarbij zelf het voorbeeld van de race in Bakoe aan, toen de McLaren-coureur met een voorsprong van tien seconden op Charles Leclerc de zege pakte. Norris eindigde toen mede door pech in kwalificatie vierde. “Ik waardeer zijn (Verstappens, red.) steun, maar het is niet echt hoe ik het zie”, aldus de Australiër.

