Oscar Piastri en Lando Norris zijn als leiders in het coureurskampioenschap inmiddels ook in een interne titelstrijd verwikkeld. Beide coureurs vechten momenteel voor hun eerste titel in de Formule 1, maar volgens Piastri betekent dat niet dat ze daarom alles op alles zullen zetten om deze voor zichzelf veilig te stellen. ‘We zullen nooit iets doen dat het team of onszelf in een kwaad daglicht stelt’, legt de Australiër uit.

McLaren staat met 319 punten op eenzame hoogte in het constructeurskampioenschap. De Britse renstal heeft zelfs al meer dan het dubbele aantal punten van tweede plaats Mercedes, 147, behaald tijdens de eerste acht races van het seizoen. Ook in het coureurskampioenschap zijn het McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris die plekken één en twee bezet houden. Veel kenners zijn in afwachting van een Papaya War, in navolging van de Silver War tussen teamgenoten en titelrivalen Lewis Hamilton en Nico Rosberg bij Mercedes, maar volgens Piastri zal het zover niet komen.

Tegenover de media in Barcelona legt Piastri uit hoe hij hoopt zijn persoonlijke ambities te balanceren met het teambelang. “Het is onmogelijk om je eigen persoonlijke doel direct parallel te laten lopen met die van het team”, legt de Australiër uit. “En dat is iets waar we allebei heel eerlijk over zijn geweest, iets waar het team zich heel bewust van is geweest. Aan het einde van vorig jaar hadden we al het gevoel dat als we dit jaar zouden starten met een auto die net zo sterk was als waarmee we toen geëindigd waren, we in deze situatie zouden zitten.”

Meerdere titelkansen

Hoewel een strijd tussen Piastri en Norris volgens McLaren-CEO Zak Brown onvermijdelijk is, staat de Australiër erop om het niet uit de hand te laten lopen. “We zullen nooit iets doen dat onsportief is of het team of onszelf in een slecht daglicht stelt. Zo zijn Lando en ik gewoon niet”, vervolgt de man uit Melbourne. “Natuurlijk willen we elkaar elk weekend verslaan, maar we gaan nooit over een grens waardoor er schade wordt veroorzaakt die niet meer hersteld kan worden. We zijn namelijk ook na dit jaar allebei nog heel lang bij McLaren en we willen elk jaar voor het kampioenschap vechten. We begrijpen allebei dat het erg onverstandig is om te proberen één kampioenschap te winnen en zo onze eigen ramen ingooien.”

