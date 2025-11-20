Oscar Piastri is blij dat hij niet de enige coureur op de grid is die zijn tijdstraf van tien seconden in Brazilië te streng vond. Veel Formule 1-coureurs – onder wie Carlos Sainz en Charles Leclerc – verdedigen de Australiër, nadat hij door de stewards als hoofdschuldige werd aangewezen voor de kettingbotsing met Leclerc en Andrea Kimi Antonelli. ‘Ik heb geluk dat veel mensen al voor mij hebben gesproken’, aldus Piastri, die graag nog het gesprek aangaat met de FIA.

Aan de vooravond van de GP Las Vegas doet de tien seconden-tijdstraf van Oscar Piastri in Brazilië nog altijd veel stof opwaaien. De Australiër kreeg de straf voor een kettingbotsing met Andrea Kimi Antonelli en Charles Leclerc na de herstart in de openingsfase van de Braziliaanse Grand Prix. Piastri werd door de stewards als hoofdschuldige voor het incident aangewezen, omdat zijn ‘vooras niet naast de spiegel’ van Antonelli’s Mercedes stond en hij ‘de remmen blokkeerde’.

De McLaren-coureur is blij dat meerderen van zijn collega’s – onder wie Carlos Sainz en zelfs uiteindelijke slachtoffer van de kettingbotsing Charles Leclerc – van mening zijn dat de tijdstraf van de Australiër onterecht was. “Ik denk dat ik geluk heb dat veel mensen al voor mij hebben gesproken”, vertelt de coureur in Las Vegas. “Als een van mijn collega-coureurs bij het ongeluk betrokken is en zegt dat het niet jouw schuld is, dan is dat volgens mij een vrij goede indicatie dat het inderdaad niet zo is”, verwijst Piastri naar de verdediging vanuit Leclerc. De Monegask stelde eerder dat Piastri net zoveel schuld aan het incident had als Kimi Antonelli: ‘Kimi wist dat Oscar aan de binnenkant zat, en dan kun je niet zo een bocht nemen’.

In gesprek met de FIA

Volgens Piastri is zijn tijdstraf waarschijnlijk het onderwerp van gesprek tijdens de eerstvolgende Drivers’ Briefing in Las Vegas. “Het is iets waar we zeker met de FIA over zullen praten, gewoon om wat meer inzicht te krijgen”, aldus de coureur. “Ik denk dat het voor iedereen hier een beetje een verrassing was dat deze straf zo streng was, ook voor mijzelf. Dus ik weet zeker dat we erover zullen praten.”

