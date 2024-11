Een jaar na zijn eerste winst in een sprint wint Oscar Piastri wederom de verkorte race in Qatar. De Australiër kreeg daarbij wel hulp van zijn teamgenoot Lando Norris, die in de laatste meters zijn teamgenoot voorbij liet gaan. De Brit negeerde daarbij de teamorders van McLaren.

De Australiër beleefde een wereldstart tijdens de sprintrace, en haalde gelijk in de eerste meters de op P2 gestarte George Russell in. Ook toen de Brit meerdere keren probeerde om Piastri weer in te halen, hield de McLaren-coureur stand. Vlak voor de finishlijn kreeg de Australiër daarbij ook nog eens de winst van teamgenoot Lando Norris in de schoot geworpen, toen de Brit Piastri voorbij liet gaan.

“Het was de hele race lang verdedigen”, blikt de kersverse sprintracewinnaar terug na de sessie. “Ik had een goede start en eerste bocht, maar de banden ging er al gauw aan. Ik worstelde daardoor tijdens de hele verdere sprint. We lieten goed teamwerk zien, en zonder (Norris’, red.) hulp had de sprint veel moeilijker geweest.”

‘Kunnen wat verbeteren nog’

Gaat de Australiër nog wat veranderen aan zijn aanpak voor de kwalificatie later? “Eerlijk gezegd is het hier de kleinste verandering van kwalificatie naar de race”, legt de Australiër uit. “De grip voelt heel anders hier, en we gaan helemaal voluit in de race. Het is wel iets anders, en hopelijk kunnen we nog sneller rijden.” Piastri heeft wel het vertrouwen dat de MCL38 tijdens de kwalificatie later op de zaterdag wat sneller kan. “Ik denk het wel, het zit echter wel dicht bij elkaar. Maar we kunnen wel wat verbeteren.”

