Oscar Piastri blikt terug op de hele contractkwestie met oud-werkgever Alpine. De Australiër stuurde in 2022 een inmiddels beroemde tweet de wereld in, waarin hij aankondigde niet voor de Franse renstal te gaan rijden. Hoewel Piastri inmiddels wel om de hele saga kan lachen en zeker geen spijt heeft van zijn besluit om naar McLaren te vertrekken, was dat drie jaar geleden wel anders: ‘Op dat moment was het zeker niet zo grappig’.

Oscar Piastri zette in 2022 de Formule 1-wereld op zijn kop met een inmiddels welbekende tweet. “Ik heb begrepen dat Alpine F1 zonder mijn toestemming vanmiddag laat een persbericht heeft uitgegeven waarin staat dat ik volgend jaar voor hen ga rijden”, schreef de Australiër destijds. “Dit is onjuist en ik heb geen contract getekend bij Alpine voor 2023. Ik ga volgend jaar niet voor Alpine rijden.”

De coureur stapte over naar McLaren, nadat hij in 2022 nog aan de zijlijn had gestaan als reservecoureur voor Alpine. “Het was zeker een moeilijke tijd”, blikt Piastri nu terug in de Off The Grid-video van de F1. “Als coureur wil je natuurlijk racen. Dat jaar was het zeker moeilijk om niet te racen. Het stelde me wel in staat om sommige dingen wat makkelijker van buitenaf te bekijken: deel uitmaken van een weekend, begrijpen hoe media-verplichtingen eruitzien, hoe sponsorverplichtingen eruitzien, gewoon het algemene ritme van het seizoen. Ik heb daar een paar dingen over geleerd, maar het was een moeilijke tijd.”

‘Op dat moment was het niet zo grappig’

Lange tijd was er ook onzekerheid of Piastri in 2023 dan wel een stoeltje kreeg bij Alpine, totdat Fernando Alonso aankondigde zijn carrière bij Aston Martin voort te zetten. Toen was het echter al te laat voor de Franse renstal: Piastri had al een contract met McLaren. “Ik wist wel dat het een behoorlijk groot verhaal zou worden”, glimlacht hij nu. “Er waren redenen om dat te doen, het was niet alleen maar omdat ik de wereld wilde laten weten dat ik niet zou racen. Ik bedoel, ik kijk er nu zeker met een glimlach op terug. Op dat moment was het zeker niet zo grappig.”

Alpine liet de Australiër echter niet zomaar vertrekken, en de zaak kwam voor het FIA Contract Recognition Board (CRB) terecht. “De zaken waren in mijn voordeel, maar dat was weer een behoorlijk spannend moment”, aldus de Australiër. Piastri maakte in 2023 uiteindelijk zijn F1-debuut bij McLaren, en niet bij Alpine. “Dat was een ongelooflijk moment. Dan besef je ook dat alles wat je eerder hebt gedaan nu bijna niet meer uitmaakt.”

