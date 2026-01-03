Max Verstappen had afgelopen seizoen nog iedere week contact met de in juli ontslagen Christian Horner. De Nederlander onthult dat het voor hem moeilijk was om de Brit te zien vertrekken als Red Bull-teambaas na de GP van Groot-Brittannië, zeker omdat Horner ‘echt door het vuur is gegaan voor mij’, aldus Verstappen.

Na twintig jaar trouwe dienst kwam er afgelopen juli een einde aan de Red Bull-carrière van Christian Horner. De Brit werd ontslagen als teambaas en Laurent Mekies mocht het stokje overnemen. De rigoureuze maatregel van de Oostenrijkse renstal leek te werken en Red Bull kwam na een tegenvallende eerste seizoenshelft weer uit de vormdip. Max Verstappen kon zelfs een indrukwekkende comeback maken in het coureurskampioenschap, al kwam hij in Abu Dhabi net twee punten tekort voor zijn vijfde wereldtitel.

“Het ging niet zo goed met het hele team”, vertelde Verstappen onlangs aan Viaplay, terugkijkend op de sfeer die leidde tot de leiderschapswisseling. “Wat de resultaten betreft, was er wat onrust in het team en als het lange tijd niet goed gaat… uiteindelijk wilden ook de aandeelhouders verandering, omdat zij ook niet tevreden waren met hoe het ging.”

De Nederlandse wereldkampioen geeft eerlijk toe dat het vertrek van Horner na de van GP Groot-Brittannië hem zwaar viel. “Uiteindelijk is het altijd moeilijk. Je hebt een band opgebouwd met Christian en zoveel bereikt – vooral in 2021, ook die momenten,” legt Verstappen uit. “Dat vergeet je nooit. Christian is echt door het vuur gegaan voor mij. Dat soort dingen zijn altijd moeilijk als je elkaar aan de telefoon spreekt.”

