Oscar Piastri is dik tevreden met zijn derde plaats tijdens de Grand Prix van Singapore. De Australiër startte de race als vijfde, maar wist twee plekken goed te maken door George Russell en Lewis Hamilton in te halen. Volgens Piastri zelf zat er daarom ook niet meer in dan P3 tijdens de warme race in de straten van Singapore.

De Australiër kende een slechte start, maar klom al snel weer terug naar de vijfde plek. Dankzij de eerdere pitstops van de concurrentie reed Piastri vervolgens ook gauw op een podiumplaats rond. Even viel de Australiër weer terug in het Formule 1-veld, dankzij zijn latere pitstop, maar al snel reed Piastri weer aan Lewis Hamilton en George Russell voorbij. De McLaren-coureur eindigde als derde.

“Het was warm”, vertelt de Australiër gelijk na de race. “Het was een goede race. Een goed herstel van de kwalificatie van gisteren. Om toch weer naar het podium te kunnen rijden, is een goed resultaat. We hadden een snelle auto, en een goede strategie om langs Mercedes te komen.”

Geen risico’s

Teamgenoot Norris vertelde tijdens de race over de boordradio dat hij schade had opgelopen door de muur licht te raken, waardoor ook Piastri de vraag kreeg of hij naast de baan was geraakt tijdens de race. “Nee, ik bleef op de weg deze keer”, aldus Piastri. “Ik denk niet dat ik iets geraakt heb. Ik reed een beetje dicht bij George (Russell, red.) in bocht 1. Er zat niet meer in dan de derde plaats. Ik had een enorm gat om te overbruggen, dus ik wilde niet te veel risico nemen. De monteurs hoeven nu niet al te veel onderdelen te vervangen voor de volgende race.”

