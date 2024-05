Oscar Piastri kon erg tevreden zijn na de kwalificatie voor de Grand Prix van Emilia-Romagna – de Australiër eindige op P2, vóór teamgenoot Lando Norris. Echter, een gridstraf verplichtte hem vanaf de vijfde plek te starten, waardoor hij in de race net naast het podium greep. Een ’teleurstellend’ resultaat voor Piastri, die na het weekend in Imola weet dat McLaren weer meedoet voor de winst.

Terwijl teamgenoot Lando Norris het knap lastig maakte voor racewinnaar Max Verstappen, moest Oscar Piastri genoegen nemen met de vierde plek in Imola. Een prima resultaat voor de Australiër, maar na de sterke kwalificatie van zaterdagmiddag niet het resultaat waar hij op hoopte. “Het hele weekend waren zowel het team als ik erg sterk”, reageerde hij achteraf bij Formula1.com. “Die gridstraf is gewoon heel teleurstellend.”

Piastri zat op zondag een tijdje vast achter Carlos Sainz, maar wist deze met behulp van een strategische pitstop in te halen. Daarna stond alleen Charles Leclerc nog tussen hem en een podiumplaats. “Ik heb mijn best gedaan om hem in te halen, maar als dat niet binnen een paar rondjes lukt, worden je banden gewoon te warm”, legde hij uit. “[P4] was het hoogst haalbare voor mij vandaag.”

Oog op de toekomst

Piastri is er na Imola wel van overtuigd dat McLaren kan meevechten voor overwinningen – de zege van Norris op Miami was geen toevalstreffer. “De toekomst is heel spannend”, aldus de 23-jarige coureur. “Dit geeft ons zeker een grote boost. [Imola] is weer zo’n circuit waar we in het verleden niet fantastisch waren, maar dit weekend waren we erg sterk. We moeten nog zien of Red Bull wat snelheid terug kan winnen, maar voorlopig ziet het er goed uit.”

McLaren haalde tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna 30 punten op, waarmee het weer verder inloopt op Ferrari en de tweede plek in het kampioenschap (Motorsport Images)

