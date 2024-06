Na een weergaloze Oostenrijkse Grand Prix waarbij Max Verstappen en Lando Norris van de baan vlogen, kregen Oscar Piastri en Carlos Sainz beiden een podiumplek in de schoot geworpen. Toch had met name de McLaren-coureur op meer gehoopt: “Ik was zo dicht bij de overwinning.”

Oscar Piastri begon de race slechts vanaf P7 vanwege een tracklimit-penalty in de kwalificatie. De mooie derde startplek ging hierdoor in rook op en dat knaagt bij de Australiër na afloop van de race. Vooral omdat hij uiteindelijk nog geen twee seconden moest toegeven op de overwinnaar George Russell. “Tja, wat als…”, begint Piastri. “Het is pas mijn vierde podium in de Formule 1, maar ik was zo dicht bij de overwinning. Dus het doet wel wat pijn deze podiumplek. Hopelijk kunnen we volgende week in Silverstone weer vooraan meedoen.”

Carlos Sainz was duidelijk wat vrolijker met zijn derde plek. “Het was een enerverende race vooraan het veld”, blikt de Ferrari-coureur terug. “Ik probeerde vooral George te volgen, want we wisten al dat Mercedes een klein voordeel zou hebben op gebied van racepace. Aan het einde kwam Oscar ineens heel snel opzetten waardoor ik genoegen moet nemen met de derde plek. Uiteindelijk is dit een goed resultaat, helemaal gezien hoe lastig dit weekend voor ons was.”

