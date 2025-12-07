Oscar Piastri kan in Abu Dhabi theoretisch nog zijn eerste wereldtitel winnen, maar maakt zich zorgen voorafgaand aan de allesbepalende race. Volgens de Australiër zagen zijn long runs er eerder dit Grand Prix-weekend namelijk ‘niet spectaculair’ uit. Piastri staat met een derde startplaats, achter titelrivalen Max Verstappen en Lando Norris, daarnaast al op een achterstand: ‘Er moet sowieso iets gebeuren in de race als ik het kampioenschap wil winnen’.

Oscar Piastri start de GP Abu Dhabi vanaf de tweede startrij, vlak achter teamgenoot en titelrivaal Lando Norris. De Australiër maakt theoretisch nog kans op zijn eerste wereldtitel op het Yas Marina Circuit, maar is met de pole position in handen van Max Verstappen en de leiding in het kampioenschap in handen van Norris niet de grote favoriet. Bovendien maakt Piastri zich zorgen over het tempo van zijn MCL39 tijdens de long runs.

“Ik heb niet zo veel lange runs gedaan, alleen in de tweede vrije training natuurlijk, maar het zag er oké uit, al was het niet spectaculair”, vertelt Piastri aan de media in Abu Dhabi. “Ik had graag gezien dat de long runs iets beter waren gegaan, maar we zijn nu hier en we zullen zien hoe de omstandigheden en de baan zich ontwikkelen. Vanuit mijn positie moet er sowieso iets gebeuren in de race om het kampioenschap te winnen. Dus ik wacht af of dat gebeurt.”

Respect

Piastri wint namelijk het kampioenschap pas wanneer hij als eerste over de finishlijn op het Yas Marina Circuit rijdt en Norris niet meer dan zesde wordt. Zijn McLaren-teamgenoot hoeft daarentegen alleen op het podium te eindigen om zijn eerste titel veilig te stellen.

“Een van ons zou zijn eerste kampioenschap in de F1 kunnen winnen – dat ga je natuurlijk vieren”, vertelt Piastri alvast dat hij de vreugde van Norris niet zal temperen, mocht de Brit de titel pakken. “Ik denk dat we genoeg respect voor elkaar hebben om het werk van degene die morgen verliest te waarderen, en er zal hoe dan ook niets anders dan respect zijn. Bovendien zou het oneerlijk zijn om van degene die gewonnen heeft te verwachten dat hij of zij niet viert, ongeacht wie er aan de verliezende kant staat.”

