Na twee races in het wereldkampioenschap hebben beide McLaren-coureurs een overwinning op zak. Tot nu toe is alles harmonieus verlopen tussen Oscar Piastri en Lando Norris, maar laatstgenoemde sluit niet uit dat het tot een kookpunt kan komen. ‘Nerveus en opgewonden’ kijkt hij uit naar het restant van het Formule 1-seizoen.

“We waren vrij om te racen in Australië en hier in China, dus ik weet zeker dat we op een gegeven moment wat feller zullen racen”, zei Norris na de Grand Prix van China. “We zijn allebei opgewonden, waarschijnlijk nerveus en opgewonden tegelijkertijd, en ik weet zeker dat het team dat ook zal zijn.”

LEES OOK: Titelstrijd broeit bij McLaren? ‘Natuurlijk moeten we concurreren’

De Brit leidt het kampioenschap na twee races met een voorsprong van acht punten op Max Verstappen en tien op zijn teamgenoot Oscar Piastri. Dat Piastri een geduchte tegenstander is, ziet Norris als een voordeel. “We zijn er klaar voor. Behalve Ferrari met Lewis Hamilton en Charles Leclerc zie ik geen ander team met twee coureurs die elkaar zo hard pushen. Dat is voor ons een enorm voordeel.”

Onvermijdelijk

Naast het rijderskampioenschap is er ook het constructeurskampioenschap. Een teamgenoot die punten wegsnoept bij de concurrentie kan daarbij cruciaal zijn. Norris wil dan ook ‘maximaliseren’, oftewel samen met het team streven naar een-twee finishes, omdat dit helpt om elk ander team te verslaan. “Maar we weten dat hoezeer we ook samenwerken en we een goede tijd hebben en genieten, we ook weten dat we willen proberen elkaar te verslaan en te laten zien wie de beste is. En dat is onvermijdelijk”, vermoedt Norris. “Het heeft dus geen zin om je voor dat feit te verstoppen of er iets van te maken. We zijn twee concurrenten die allebei willen winnen.”

Veel geluk met Oscar en Lando

De laatste keer dat teamgenoten in de Formule 1 streden om het wereldkampioenschap, liep de spanning hoog op. Lewis Hamilton en Nico Rosberg waren bij Mercedes eerst vrienden, maar hun relatie bekoelde snel. McLaren-teambaas Andrea Stella is er echter van overtuigd dat Norris en Piastri hun hoofd koel weten te houden. “Als het gaat om de interne competitie binnen het team, proberen we daar al heel lang klaar voor te zijn”, zei hij. “Maar zoals alle dingen in de Formule 1, zou het heel arrogant zijn om te zeggen ‘oh, nu zijn we er klaar voor’. Je leert omdat de scenario’s erg complex zijn en ze zich nooit op dezelfde manier manifesteren.”

“Voor mij is het belangrijk dat de fundamentele waarden die iedereen inbrengt om de belangen van het team te ondersteunen, gezond zijn en volgens onze principes zijn”, aldus Stella. “We hebben veel geluk met Oscar en Lando, want dat gaat vanzelf. Ik ben er zeker van dat er situaties zullen zijn, maar ik ben er ook zeker van dat ze zullen worden herzien en dat we nog meer zullen leren en groeien in de manier waarop we de belangen van ons team beschermen.”

Lees hier alles over de GP van China

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.