Oscar Piastri behield zijn leidende positie bij de start van de sprint, maar zag in de openingsbochten van de verkorte race alsnog Max Verstappen aan hem voorbijkomen. Piastri zette meteen de achtervolging in, maar kwam net tekort om de huidig wereldkampioen nog in te halen. Uiteindelijk zat er niet meer in dan een tweede plaats op Spa-Fracorchamps, en kijkt de Australiër liever vooruit naar de belangrijke kwalificatie later op de dag.

“Ik deed mijn best om Max niet te veel een slipstream te geven, maar ik had gewoon niet genoeg snelheid op de rechte stukken”, blikt Oscar Piastri terug op het begin van de sprintrace. “Het is alsnog een goed resultaat, het zijn belangrijke punten. Het is echter maar een sprint, de hoofdrace is pas morgen. Natuurlijk ben ik wel een beetje gefrustreerd dat ik niet aan hem (Verstappen, red.) voorbij kon komen.”

‘Wil de sprint niet overdoen’

Ook Piastri kijkt, net als zijn teamgenoot Norris, meteen vooruit naar de hoofdrace op de zondag. “Het weer ziet er niet zo goed uit voor morgen, en daarom willen we de vleugels niet te veel aanpassen”, vervolgt de kampioenschapsleider. “Ik wil ook niet de sprint van zojuist morgen weer dunnetjes overdoen. We hebben dus genoeg om in te duiken.” En heeft Piastri wel een beetje zin in de belangrijke kwalificatiesessie later op de dag? “Spa is mijn favoriete baan van het jaar, vooral tijdens de kwalificatie. Ik kijk ernaar uit om weer wat rondes te rijden vanmiddag.”

