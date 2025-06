Oscar Piastri heeft met zijn gebruikelijke kalmte gereageerd op de aanvaring met teamgenoot Lando Norris in Montréal. De Australiër voelde alleen een tikje, vlak voordat zijn voornaamste titelrivaal uitviel in Canada. Piastri denkt niet dat Norris ‘kwade bedoelingen’ had met zijn gewaagde inhaalactie, en is dankbaar dat McLaren besloot om de twee coureurs gewoon te laten racen.

Het was hét meest besproken moment van de GP Canada: de aanvaring tussen teamgenoten Oscar Piastri en Lando Norris. De Brit naderde de Australiër in de slotfase, en een gevecht om de vierde plaats barstte vervolgens los. In ronde 65 probeerde Norris zijn titelrivaal aan de binnenkant in te halen, maar doordat er geen ruimte was, knalde hij tegen de achterkant van Piastri’s MCL39. Voor Norris was de race klaar, terwijl Piastri nog een vierde plek en twaalf belangrijke WK-punten kon veiligstellen.

De Brit trok na de race gelijk het boetekleed aan. “Ik ben blij dat ik Oscar zijn race niet verpest heb”, vertelde de McLaren-coureur aan de aanwezige media in Montréal. “Het was gewoon racen en bovendien dom van mijn kant. Ik ga vanavond weer gewoon naar bed, bied mijn excuses aan iedereen aan en ga weer door.”

Zand erover voor Piastri

Piastri, die gelijk na de race nog niet had gezien wat er precies was gebeurd, reageerde met zijn gebruikelijke kalmte. “Als Lando de volledige verantwoordelijkheid op zich heeft genomen, dan is dat dat”, blijft de Australiër nuchter. “Het was over het algemeen gewoon een beetje een lastige race en geen ideale finish. Het was een zware strijd, maar tot op dat moment was het ook een nette strijd. Ik denk niet dat er kwade bedoelingen in het spel waren, het was gewoon ongelukkig.”

“We vechten allebei voor een wereldkampioenschap en ik ben het team dankbaar dat ze ons hebben laten racen”, vervolgt de man uit Melbourne. “Ik denk niet (de aanvaring, red.) dit daar iets aan zal veranderen. We blijven racen.” Uiteindelijk heeft Piastri betere zaken gedaan voor het kampioenschap dan zijn teamgenoot. De Australiër staat 22 punten voor op de Brit na de GP Canada.

De vierde plaats van Piastri kwam niet alleen door het incident met Norris, maar ook omdat de MCL39 niet het tempo had om de voorliggers in te halen. De banden van de top-drie bleven langer leven dan McLaren had gehoopt. “Dat was een beetje jammer, maar ik denk dat ons tempo over het algemeen wel goed was. Het was min of meer de race die ik eerlijk gezegd had verwacht.”

