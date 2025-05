Oscar Piastri is niet helemaal tevreden met zijn tweede plek tijdens de sprintrace Miami. Volgens de Australiër ging alles tijdens de verkorte race goed, totdat de safety car roet in het eten gooide. Lando Norris kwam net voor de Australiër en achter de safety car weer de baan op, en won zo de sprintrace. ‘Maar dat is racen’, verzucht Piastri.

Oscar Piastri begon vanaf plek twee de sprintrace, en haalde in de eerste bocht polesitter Andrea Kimi Antonelli al in. De Italiaan meldde via de boordradio nog dat de Australiër hem van de baan had geduwd, maar de stewards besloten het incident niet verder te onderzoeken. Piastri reed vervolgens weg van zijn naaste achtervolgers teamgenoot Lando Norris en Max Verstappen. Norris kwam echter in de slotfase weer steeds dichterbij, en Piastri verloor de leiding aan zijn teamgenoot dankzij een overcut en de timing van de safety car.

‘Dat is racen’

De Australiër was na de race niet helemaal tevreden met het resultaat. “Ja, ik deed alles goed, dus ik ben wel een beetje teleurgesteld met de tweede plek. Maar dat is racen. Hopelijk heb ik vanmiddag en morgen meer geluk. Het was geen goede start, maar ik ben blij met wat ik heb gedaan.”

“We hadden nog wat tempo over tijdens de sprintkwalificatie gisteren, dus hopelijk kunnen we daarmee pole pakken deze middag”, blikt Piastri alvast vooruit op de kwalificatie later op de zaterdag. “Ik geniet er wel van en we hebben een snelle auto. We moeten nog wat sneller, dan hebben we een makkelijkere race morgen.”

