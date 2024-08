Oscar Piastri onthult dat hij zijn allereerste Grand Prix-zege pakte, terwijl hij herstelde van een gebroken rib. De Australiër deelde in een Instagram-bericht dat zijn ‘rib geniet van de pauze’, na een succesvolle eerste seizoenshelft. Piastri pakte in Hongarije zijn allereerste Grand Prix-overwinning.

Piastri onthulde in een Instagram-bericht dat hij zijn zesde rib heeft gebroken. “Eerste gedeelte van het seizoen zit erop”, zo schreef de McLaren-coureur bij het bericht. “Eerste GP-zege. Eerste gebroken bot. Rib geniet van de pauze.”



De McLaren-coureur vertelde niet hoe hij aan zijn blessure kwam, maar een foto op zijn Instagram-pagina verraadde dat Piastri op 8 juli 2024, een dag na de Grand Prix van Groot-Brittannië, in het ziekenhuis was voor een röntgenscan. De race in Hongarije, en Piastri’s eerste Grand Prix-overwinning, was twee weken later.

De Grand Prix-overwinning van de jonge Australiër ging, naast een gebroken rib, gepaard met een controversiële teamorder van McLaren. Lando Norris leidde de Hongaarse race in de slotfase, maar ging voor Piastri aan de kant. De Brit had eerder in de race een undercut geplaatst op zijn Australische teamgenoot, maar Norris besloot toch om Piastri de zege te laten pakken.

