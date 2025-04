Ook Oscar Piastri reageert op de uitspraken van Max Verstappen na de GP Japan. De Nederlander stelde dat hij in een McLaren helemaal aan de horizon zou zijn verdwenen op Suzuka, en de Australiër geeft toe dat de MCL39 inderdaad een sterkere auto is. Piastri is daarom ook blij om in de McLaren te zitten, in plaats van de ‘moeilijke’ RB21.

“Ik ben erg blij met wat ik heb gedaan”, zei Max Verstappen na zijn Japanse Grand Prix-zege. “Maar ik wil niet eens denken aan wat ik had kunnen doen als ik in die andere auto (de McLaren, red.) had gezeten. Dan had je me gewoon niet gezien!” De uitspraken van de Nederlander kunnen een week na zijn magistrale overwinning nog op een reactie rekenen vanuit het McLaren-kamp.

LEES OOK: Norris nodigt Verstappen uit om MCL39 te testen: ‘Kijk uit naar zijn teleurstelling’

Zo nodigde Lando Norris Verstappen al uit om een keer in de MCL39 te komen testen. “Ik kijk ernaar uit om de teleurstelling op zijn gezicht te zien, wanneer hij dan weer uitstapt”, zei de McLaren-coureur erbij. Ook Oscar Piastri reageert op de ‘luchtige’ opmerking van Verstappen. “Maar ik denk dat als Max als derde was gekwalificeerd en wij als eerste en tweede, het er heel anders uit had gezien. Ik denk niet dat het normaal is dat twee auto’s vijftig rondes lang binnen twee seconden van de raceleider rijden.”

Blij met de McLaren

De Australiër is daarom blij om zelf in de MCL39 te rijden, in plaats van de moeilijk bestuurbare RB21. “De auto ziet er duidelijk moeilijk uit”, vervolgt Piastri. “Dat zagen we al bij Liam, en Checo (Pérez, red.) vorig jaar. Ook bij Yuki in Japan. Ik denk dat het erg moeilijk is om gelijk succes te hebben in een omgeving zo gefocust op hoe Max de afgelopen tien jaar heeft gereden. Dus ik ben erg blij dat ik in een McLaren rijd, en niet in een Red Bull.”

Lees hier alles over de GP van Bahrein

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.