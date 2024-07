Oscar Piastri reed zaterdagmiddag naar de tweede tijd tijdens de kwalificatie voor de GP van Hongarije. De Australiër deed na de crash van Yuki Tsunoda een vergeefse poging zijn tijd te verbeteren, maar vertrekt zondag alsnog vanaf P2. Het betekent een front row lockout voor McLaren – Lando Norris behield zaterdag zijn snelste tijd op de Hungaroring.

Piastri was achteraf blij met de tweede tijd in Hongarije, al begint het enigszins te knagen dat hij het weer moet afleggen tegen zijn teamgenoot. “Dit resultaat is natuurlijk fantastisch”, zei hij over McLarens dominantie op de eerste startrij. “Het is volgens mij heel lang geleden dat we op P1 én P2 hebben gestaan.” Het had niet veel gescheeld, of Piastri had zelf de eerste pole position van zijn carrière waargemaakt. Had er meer ingezeten voor de Australiër?

“Het is jammer dat je dan maar twee honderdsten te kort komt”, gaf Piastri toe. “Dan ga je natuurlijk bedenken wat je allemaal anders had kunnen doen. Maar het was sowieso geen makkelijke kwalificatie, dus dit is hoe dan ook een geweldig resultaat voor het team. We maken morgen kans op weer een heleboel goede punten.”

Gaat Piastri zijn teamgenoot voorbij te steken en de GP van Hongarije op zijn naam te zetten? “Natuurlijk wil ik morgen de leiding nemen, maar we hebben een kampioenschap te winnen. We gaan het slim aanpakken, we willen er hoe dan ook een een-tweetje van maken. We moeten alleen nog uitvechten wie er dan op P1 eindigt”, besloot hij lachend.

