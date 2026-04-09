Oscar Piastri vocht in 2025 een interne titelstrijd uit met Lando Norris. De Brit trok daarbij aan het langste eind, maar niet voordat het gerucht rondging dat McLaren de voorkeur gaf aan Norris. Piastri bleef echter het vertrouwen in zowel zichzelf als zijn team houden, en steekt inmiddels ook de draak met de beeldvorming van de rivaliteit met zijn teamgenoot: ‘Er waren een paar moeilijke momenten, maar het was niet een soort Derde Wereldoorlog zoals het werd afgeschilderd’.

De McLaren-coureurs zorgden in 2025 voor het de eerste interne titelstrijd sinds de ‘Silver War’ bij Mercedes tussen Nico Rosberg en Lewis Hamilton. Zowel Lando Norris als Oscar Piastri maakte tijdens de laatste Grand Prix in Abu Dhabi nog kans op de titel, maar het was de Brit die aan het langste eind trok. De interne strijd, en McLarens poging om deze zo gelijkwaardig mogelijk te houden, zorgde ook voor wat opvallende momenten tijdens het seizoen. Zo kreeg Piastri via team orders in Monza te horen dat hij zijn tweede plek moest afstaan aan Norris, na een langzame pitstop van laatstgenoemde.

De Australiër kreeg hierdoor ook wel eens met de vraag te maken of McLaren de voorkeur gaf aan Norris. In een nieuw interview met Quad Lock legt hij de rol van de media binnen de Formule 1 verder uit. “De media spelen een enorme rol in de F1, of je dat nu wilt of niet,” vertelt Piastri. “Er zijn zeker lastige vragen geweest, lastige interviews en moeilijke momenten.”

‘Was geen Derde Wereldoorlog’

“Voor mij is het vrij eenvoudig om onderscheid te maken tussen het verhaal dat de media proberen te verkopen en wat er werkelijk gebeurt”, vervolgt de McLaren-coureur. “Er zijn dit jaar achter gesloten deuren een paar moeilijke momenten geweest – maar het was niet zo catastrofaal of een soort Derde Wereldoorlog zoals sommige media het graag afschilderen.”

Volgens Piastri zijn moeilijke gesprekken binnen een team onvermijdelijk, maar heeft hij een goede manier gevonden om er mee om te gaan. “Het is iets waar iedereen moeilijk mee omgaat. Daarom is het heel belangrijk om het team te vertegenwoordigen en op de een of andere manier een balans te vinden tussen je eigen belangen en die van het team. Veel van die lastige gesprekken wil je liever privé houden.”

