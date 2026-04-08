Oscar Piastri is bezig met zijn vierde jaar in de Formule 1. De Australiër kende dit seizoen wel een valse start met twee uitvalbeurten tijdens de Grands Prix van Australië en China, maar bleef ook toen zijn nuchtere zelf. Volgens Piastri is het als inmiddels ervaren F1-coureur een stuk makkelijker om zichzelf te blijven, omdat hij zich veel meer op zijn gemak voelt dan tijdens zijn debuutjaar: ‘Ik kan nu grappen maken over het niet rijden van de eerste twee races.’

Oscar Piastri begon het 2026-seizoen met twee uitvalbeurten. De Australiër beleefde zo zijn slechtste seizoenstart sinds zijn debuut in de Formule 1, maar ging opvallend nuchter om met de teleurstellende openingsfase. “Het heeft geen zin om je erover te ergeren of om verdrietig te zijn”, zei de McLaren-coureur voorafgaand aan de GP Japan. Piastri pakte vervolgens op Suzuka de tweede plaats.

‘Belangrijk om mezelf te blijven’

Tegenover het Australische Fox Sports opent de McLaren-coureur een boekje over hoe het 2026-seizoen tot nu toe voor hem verloopt. “Ik voel me nu zeker meer op mijn gemak dan in mijn eerste jaar in de F1”, vertelt Piastri. “Ik denk dat het altijd al heel belangrijk voor me is geweest om ook buiten het circuit gewoon mezelf te zijn en niet iets te forceren wat niet bij mij past.” Dat de Australiër zich nu iets steeds meer openstelt, is echter geen kwestie van tijd geweest, maar van vooruitgang. “Dat hangt altijd samen met prestaties op het circuit. Ik vind het sowieso vaak erg moeilijk om grappig te doen of grapjes te maken over mensen als je dat niet kunt waarmaken op het circuit.”

Volgens Piastri helpt zijn ervaring in de Formule 1 hem om wat meer op zijn gemak te voelen in de koningsklasse en meer van zijn persoonlijkheid te laten zien. “Ik denk dat als je je meer op je gemak voelt, je grappen maakt over het niet rijden van de eerste twee races van het jaar of dat soort dingen”, zegt de Australiër met een knipoog.

