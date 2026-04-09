De geruchtenmolen draait weer overuren na het aangekondigde vertrek van Gianpiero Lambiase bij Red Bull. Max Verstappens vaste race-engineer heeft nog tot en met 2027 een contract bij de Oostenrijkers, maar stapt in 2028 over naar huidige constructeurskampioen McLaren. De vraag is echter nog welke rol de ingenieur krijgt bij de papaja’s, en hoe de toekomst van huidig teambaas Andrea Stella eruit gaat zien.

De aankondiging van Gianpiero Lambiase’s vertrek naar het team van McLaren heeft de geruchtenmolen weer op gang gebracht. Niet alleen over de toekomst van Max Verstappen in de Formule 1 wordt weer gespeculeerd – de Nederlander zei in het verleden al tegen Ziggo Sport over zijn samenwerking met Lambiase: “Zodra hij stopt, stop ik ook” – maar ook de toekomst van huidig McLaren-teambaas Andrea Stella ligt onder een vergrootglas.

Terugkeer naar Ferrari?

Zo werd door verschillende media initieel gerapporteerd dat Lambiase bij McLaren zou worden klaargestoomd als opvolger van Stella. De Italiaan zou op zijn beurt een terugkeer naar Ferrari overwegen, het team waar hij tussen 2000 en 2014 in dienst was.

Bronnen vanuit McLaren zelf zouden echter tegenover BBC Sport hebben ontkend dat de Italiaanse teambaas vertrekt naar zijn oude werkgever. In plaats daarvan zou Lambiase deel gaat uitmaken van een ondersteunde structuur voor de raceactiviteiten van McLaren, samen met voormalig Red Bull-hoofdstrateeg Will Courtenay en race director Randy Singh. Hierdoor zou Stella meer vrijheid krijgen om zich te richten op de leidinggevende aspecten van zijn rol. Lambiase zou dan verantwoordelijk worden voor de race- en circuitactiviteiten van de papaja’s.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.