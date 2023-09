Oscar Piastri heeft een nieuw meerjarig contract getekend bij het team van Mclaren. De Australiër verlengt zijn contract tot het einde van 2026. De 22-jarige Piastri wordt beloond voor zijn goede prestaties in zijn eerste seizoen.

Piastri had al een contract tot het einde van 2024, maar zijn eerste seizoen in de Formule 1 is tot dusver zo sterk geweest, dat de Britse renstal de voormalig Formule-2 kampioen voor een langere tijd heeft vastgelegd.

“Het is geweldig om te bevestigen dat Oscar een meerjarige contractverlenging heeft getekend. Oscar is een toevoeging aan McLaren en blijft indruk maken met zijn prestaties en houding, dus het was een makkelijke beslissing voor ons als team”, zegt teambaas Andrea Stella.

Eerste Seizoen

Piastri kende dit seizoen meerdere indrukwekkende resultaten. Zo reed hij de derde tijd in de kwalificatie tijdens het Grand Prix-weekend op Silverstone. Ook behaalde hij een tweede plek tijdens de sprintrace in België. De Australiër eindigde al zes keer in de punten met zijn McLaren.

“Ik ben erg blij met het verlengen van mijn samenwerking met McLaren. Ik wil graag vooraan vechten met dit team. Ik kijk er naar uit om dit te doen met de visie en fundering die we hiervoor al gelegd hebben”, zo zegt Piastri zelf over zijn contractverlenging.

