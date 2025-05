Oscar Piastri won zondag op verbluffende wijze de Grand Prix van Miami. De Australiër profiteerde van de vroege schermutselingen op de eerste startrij; polesitter Max Verstappen en Lando Norris streden om de leiding, maar uiteindelijk ging Piastri ermee heen. Het duurde een aantal ronden voordat hij de regerend wereldkampioen voorbijging, maar met Verstappen in zijn spiegels kreeg hij weinig uitdaging te verduren.

“Ik heb de race gewonnen die ik wilde winnen”, grapte Piastri na afloop van de Grand Prix. Tijdens het sprintnummer op zaterdag kwam hij als tweede over de streep, achter teamgenoot Lando Norris. “Zonder dollen, gisteren was het een uitdagende dag”, vervolgde hij op serieuze toon. “Ook de kwalificatie was misschien wel een van de moeilijkste sessies van het jaar. Om dan uiteindelijk de race te mogen winnen, is een fantastisch resultaat.”

Van langzaamste naar snelste

“Natuurlijk profiteerde ik van de chaos in de eerste bocht”, doelde Piastri op het wedijveren tussen Norris en Verstappen. “Daarna was ik scherp genoeg om Max te verslaan en had ik het tempo – de auto was ongelooflijk.” De Australiër wilde ten slotte het team bedanken voor de McLaren MCL39. “Achter de schermen wordt er zo ontzettend hard gewerkt”, lichtte hij toe. “Twee jaar geleden waren we het langzaamste team en werden we nog weleens twee keer gelapt. Nu winnen we met 35 seconden voorsprong.”

Het werd de vierde zege van het seizoen voor de huidige leider in het kampioenschap en tevens de derde overwinning op rij. Piastri heeft zijn voorsprong op teamgenoot Lando Norris met zeven punten vergroot. Het verschil bedraagt nu zestien punten. Max Verstappen – die derde staat – moet tweeëndertig punten toegeven op de McLaren-coureur.

