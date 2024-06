Oscar Piastri kwam in Barcelona niet verder dan de zevende plaats. Terwijl teamgenoot Lando Norris het weer moest uitvechten met raceleider Max Verstappen, kende de Australiër in verhouding geen fantastische race. De 23-jarige coureur hoopt in Oostenrijk wel weer mee te doen in de voorhoede – problemen in de besluitvorming van McLaren mogen zijn race niet langer belemmeren.

In aanloop naar de Grand Prix van Oostenrijk werd Piastri gevraagd naar zijn relatief teleurstellende resultaat in de Spaanse GP. “We hebben inmiddels antwoorden”, stelde hij gerust. “De set-up van de auto was niet helemaal goed, dus dat zorgde voor wat problemen. Niks ernstigs, al waren de consequenties wel heel groot”, doelde hij op zijn matige kwalificatie in Barcelona. De Australiër kon in Q3 geen nette tijd noteren, waardoor hij op zondag als tiende van start ging.

“Het is duidelijk dat ik juist daardoor langzamer ging”, legde Piastri uit. “Natuurlijk ben ik als coureur ook verantwoordelijk, maar na de race loog de data er niet om. De simulaties lieten zien dat het vooral met de auto te maken had. Dat leidde weer tot de verkeerde besluitvorming, waardoor je al snel in een situatie terecht komt waarbij je niet eens fatsoenlijk kan kwalificeren.”

In Oostenrijk hoopt hij dat de set-up problemen verholpen zijn en hij kan vertrouwen op McLaren om de juiste keuzes te maken. “Ik denk dat we er nu bovenop zitten”, besloot een optimistische Piastri. De jonge coureur staat met 87 WK-punten op de zesde plaats in het kampioenschap. Teamgenoot Lando Norris, die dit seizoen zijn eerste overwinning vierde, staat met 150 punten op de tweede plaats.

