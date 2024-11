Oscar Piastri verzekerde zich van de derde startplek tijdens de sprintkwalificatie in Qatar. De jonge Australiër moest alleen George Russell en teamgenoot Lando Norris voor zich dulden. Laatstgenoemde start vanaf poleposition tijdens het zaterdagnummer. Zodoende doet McLaren goede zaken in Qatar. Met het oog op het constructeurskampioenschap staan beide coureurs er voorlopig goed voor.

“Het was redelijk zwaar,” reageerde Oscar Piastri na de sessie. Ondanks het relatief koele weer keek de McLaren-coureur terug op een ‘zware’ sessie in de woestijn. “Het was niet de beste ronde van mijn leven, maar in deze omstandigheden is het zwaar. Ik had het een beetje moeilijk bij de start, maar aan het eind had ik wel het gevoel dat ik een beetje in de flow zat.”

Desalniettemin heeft Piastri genoten van deze eerste beproeving in Qatar. Het snelle Lusail International Circuit is niet voor niets geliefd bij de coureurs. “Het is echt een geweldige baan om op te rijden,” vervolgde hij. “Daarbij ligt er een stuk meer grip dan vorig jaar, dus hogesnelheidsbochten zijn erg leuk.” Met Lando Norris op de eerste startplek en Oscar Piastri op P3 heeft McLaren een goede uitgangspositie om veel punten te scoren tijdens de sprint. Met het oog op het constructeurskampioenschap is teambaas Andrea Stella dan ook voorzichtig tevreden.

“P1, P3 – beter dan Vegas,” reageerde de Italiaan. “Oscar (Piastri, red.) heeft een klein beetje rondetijd verloren, maar de auto was competitief, vooral op de mediumbanden, wat belangrijk is voor de sprint en de race zelf. Maar laten we niet te vroeg juichen. Mercedes zit binnen een tiende van een seconde, en ook Ferrari zit heel dichtbij.”

