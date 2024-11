Er staat in de sprintkwalificatie van de GP Qatar geen maat op Lando Norris. De Brit is in McLarens MCL38 niet te verslaan. Met de derde plek van teamgenoot Oscar Piastri, net achter George Russell, biedt de sprintrace de Britse renstal een uitgelezen kans de voorsprong in het constructeurskampioenschap op Ferrari te vergroten. Max Verstappen komt in de RB20 snelheid tekort en eindigt als zesde.

De laatste van zes sprintraces is na Max Verstappens vierde kroon in Las Vegas wat betreft de titelstrijd bij de coureurs een niemendalletje. Maar voor McLaren en Ferrari, de nummers een en twee in het constructeurskampioenschap, staat er daarentegen veel op het spel. Afgezien van prestige levert een titel miljoenen dollars meer aan inkomsten uit Formule 1’s prijzenpot op dan de tweede plek.

McLaren verdedigt met nog twee races en een sprintnummer in Qatar een voorsprong van 24 punten op de Italiaanse renstal. Er zijn in het steenrijke emiraat dit weekend 59 WK-punten te vergeven. Charles Leclerc heeft in de namiddag bij de eerste en enige trainingssessie zijn visitekaartje afgegeven: de Monegask is daarin bijna een halve tel sneller dan Lando Norris. Ruim drie uur later liggen de verhoudingen in de eerste sprintkwalificatieronde heel anders: de Brit is een halve seconde sneller dan Carlos Sainz. Max Verstappen gaat als vierde door, op bijna een tel van Norris.

Opvallend, of eigenlijk ook niet gezien de resultaten van de laatste maanden, is de uitschakeling van Sergio Pérez. De Mexicaan die bij Red Bull moet vrezen voor zijn plek in 2025, eindigt als zestiende. Yuki Tsunoda, Esteban Ocon, Guanyu Zhou en Franco Colapinto overleven de eerste schifting evenmin.

Ook in de tweede ronde staat er geen maat op Norris. George Russell blijft het dichtst in de buurt (+0.257), Oscar Piastri en Lewis Hamilton completeren met Verstappen de top-5. Beide Ferrari’s spelen een bijrol, Liam Lawson gaat als tiende door. Fernando Alonso, Alex Albon, Valtteri Bottas, Lance Stroll en Kevin Magnussen zijn de volgende vijf afvallers.

De slotsessie brengt bovenaan de ranglijst geen verandering, hoewel Russell nog akelig dicht in de buurt (0.063) komt van Norris. “We kwamen hier voor pole en dat is gelukt”, aldus de Brit. “We willen alle sessies winnen, ons doel is een een-tweetje om goede punten te scoren voor de constructeurstitel. Maar het zal niet makkelijk worden: Mercedes is snel, Ferrari ook.” Verstappen komt in Red Bulls RB20, zoals na de training al werd verwacht, snelheid tekort. Hij start de sprintrace vanaf de zesde plaats.

F1-evenement van het jaar op 12 december: Koop NU je ticket!

Lees hier alles over de GP van Qatar

Uitslagen

Wil je alles weten over de vierde wereldtitel van Max Verstappen? Koop dan NU onze extra kampioensspecial met exclusieve interviews en reportages vanuit Las Vegas.