Oscar Piastri onthult waarom hij in Zandvoort het podium misliep. Even leek de Australiër Charles Leclerc nog te kunnen inhalen, maar uiteindelijk moest Piastri toezien hoe de Monegask wel op het podium terechtkwam. Volgens Piastri was het vooral de vuile lucht die zijn race verpestte.

De race in Zandvoort verliep niet helemaal zoals Piastri had gehoopt. De Australiër werd gelijk bij de start ingehaald door een beter startende George Russell, en in ronde 25 kwam de McLaren-coureur onder de dreiging van een undercut door Charles Leclerc te liggen. Piastri viel daardoor in ronde 34 terug naar P5. De Australiër vocht zich nog wel naar de vierde plek terug, maar kwam niet meer aan Leclerc voorbij.

LEES OOK: Norris niet te stuiten: ‘Wist vanaf vijfde ronde al dat ik ging winnen’

“Ik zat gewoon vast in de vuile lucht, zo simpel was het”, analyseert Piastri zijn race voor de camera’s van Sky Sports. “Ik reed tijdens zestig van de 72 ronden achter iemand.” Tegen het einde van de race in de duinen reed Piastri achter Leclerc, maar ook met DRS lukte het de Australiër niet om de Ferrari-coureur in te halen.

“Uiteindelijk verpestte ik zelf mijn race door in de vuile lucht vast te zitten”, vervolgt Piastri. “Ik was beter op de banden dan Russell, en kon hem ook inhalen, maar toen moest ik meer van mijn banden vragen om het gat naar Charles te overbruggen.”

Bij start al mis

Daarnaast ging het door wielspin bij de start voor de McLaren-coureur al mis. Russell kwam al snel aan de man uit Melbourne voorbij, waardoor Piastri zijn derde startplek gelijk kwijt was. Tegelijkertijd kwam ook Verstappen voorbij aan Piastri’s teamgenoot Lando Norris. “Ik denk dat we alle twee dezelfde problemen hadden”, zoekt de McLaren-coureur naar een verklaring. “We konden niet goed wegkomen. Dat is iets waar we naar moeten kijken.”

Lees hier alles over de Dutch GP in Zandvoort

Nu in de winkel en digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): ons dubbeldikke zomerpakket met reguliere editie & de Dutch GP Special! Met tussenrapport Tom Coronel, interview Max Verstappen en hoe koning Willem-Alexander in het geheim leerde racen!