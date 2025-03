Te midden van alle exit-geruchten rondom Liam Lawson neemt Pierre Gasly het op voor zijn rookie-teamgenoot Jack Doohan. De Australiër staat, net als Lawson, onder grote druk. Hij debuteerde dit jaar bij Alpine, maar heeft zich in de eerste twee Grands Prix nog niet kunnen bewijzen. Volgens Gasly worden rookies te veel bekritiseerd in de media en hebben ze simpelweg wat tijd nodig om zich te ontwikkelen.

Al vóór het huidige Formule 1-seizoen werd bericht dat Jack Doohan moest vrezen voor zijn stoeltje. Alpine-topadviseur Flavio Briatore had Williams-talent Franco Colapinto aangesteld als reservecoureur. Wanneer Doohan ondermaats presteert, zou de Argentijn diens plek kunnen overnemen. Er werd gesproken van een deadline van zes races. Sindsdien liggen de resultaten van de 22-jarige Australiër uiteraard onder een vergrootglas.

In een recente aflevering van de podcast Beyond the Grid legt teamgenoot Pierre Gasly uit dat Doohan ‘oneerlijk’ werd en wordt behandeld door de media. Toegegeven, tijdens zijn thuisrace in Melbourne kende Doohan een vroege crash en tijdens de afgelopen Chinese GP kwam hij slechts als vijftiende over de streep. Toch waarschuwt Gasly dat nieuwkomers de tijd moeten krijgen om zich te ontwikkelen.

‘Geen gelijke behandeling’

“Ik denk dat hij (Doohan, red.) al overal in de media werd besproken voordat hij überhaupt in de Formule 1 had geracet”, aldus Gasly. “Dan denk ik: ‘Geef die gast gewoon wat meer tijd en dan zien we vanzelf wel hoe het uitpakt.’ Natuurlijk zit hij in deze positie omdat hij een kans heeft gekregen waar veel coureurs van dromen. Dat maakt het een moeilijke omgeving. Er zal altijd druk zijn, er zullen altijd gesprekken achter zijn rug om worden gevoerd. Wat oneerlijk is, is dat niet iedereen op dezelfde manier wordt behandeld. Dat vind ik niet oké.”

LEES OOK: Nieuw-Zeelandse media ontzet over ontslag Lawson: ‘Getuigt niet van een serieus team’

De statistieken tonen aan dat Jack Doohan over het algemeen gelijke tred houdt met Gasly. Tijdens de sprintkwalificatie in Shanghai eindigde hij zelfs boven zijn Franse teamgenoot, al zou hij in de race terugvallen met een beschadigde bolide. Vooralsnog is er geen sprake van een rijderswissel bij Alpine. Andere debutanten zouden wél al het veld moeten ruimen. Een deal tussen Red Bull en Yuki Tsunoda is ophanden, waardoor Liam Lawson al na twee Grands Prix zou terugkeren naar neventeam Racing Bulls.

