Na spoedberaad van de Red Bull-top in Dubai lijkt het ontslag van Liam Lawson ophanden. Het is wachten op de officiële bevestiging van het team dat de Nieuw-Zeelander vanaf de GP van Japan wordt vervangen door Racing Bulls-vedette Yuki Tsunoda. De Nieuw-Zeelandse media zijn ontzet over de bijzonder vroege exit van de 23-jarige Lawson, die amper de kans heeft gekregen om zich te bewijzen.

De Nieuw-Zeelandse Formule 1-fans konden in aanloop naar het nieuwe seizoen hun hart ophalen. Eindelijk had Liam Lawson een permanent stoeltje in de sport bemachtigd, en wel bij het topteam van Red Bull. De 23-jarige coureur zou zich kunnen meten met meervoudig kampioen Max Verstappen en bovendien meestrijden voor podiums en misschien zelfs overwinningen. Sinds Brendon Hartley in 2019 afscheid nam van Toro Rosso, hebben de Kiwi’s geen nationale Formule 1-held meer gehad.

Kritiek op Red Bull

Het plezier was echter van korte duur. Na twee puntloze weekenden in Melbourne en China zou de Red Bull-top dinsdag hebben besloten om hem terug te zetten in de Racing Bulls – Yuki Tsunoda erft het stoeltje naast Max Verstappen. De Nieuw-Zeelandse media zijn met stomheid geslagen en bekritiseren de managementstijl van de Oostenrijkers. Zo publiceerde de New Zealand Herald eerder een vernietigend artikel over het team.

“Het is Red Bull en niet de 23-jarige Lawson die de schuld voor de situatie op zich moet nemen”, leest het stuk. “Hoe konden ze de enorme risico’s niet zien door hem voor 2025 te contracteren, terwijl hij slechts elf Grands Prix had gereden voor neventeam Racing Bulls? Het is eigenlijk onbegrijpelijk. Zelfs Max Verstappen, een van de beste Formule 1-coureurs ooit en een van de meest getalenteerde individuen die ooit een stuurwiel vasthield, had twee keer zoveel ervaring als Lawson toen hij in 2016 werd gepromoveerd.”

‘Lawson treft geen blaam’

“Red Bull is misschien wel een van de meest succesvolle teams in de geschiedenis van de Formule 1, en dat is toe te schrijven aan Christian Horner en Helmut Marko, die toezicht houden op het programma voor jonge coureurs. Maar het contracteren van Lawson kan niet de beslissing van een serieus raceteam zijn geweest.” Het artikel suggereert verder dat Lawson tijdens de wintertests en tijdens de vrije trainingen in Australië vooral tijd verloor door mechanische problemen. Bovendien had hij in China slechts één trainingssessie om zich voor te bereiden.

“Lawson is open, verantwoordelijk en eerlijk geweest over zijn prestaties tot nu toe”, besloot de redacteur van dienst. “Wat zijn lot ook is, het is onwaarschijnlijk dat we dezelfde verantwoordelijkheid zullen zien van de leiding van Red Bull.” Meerdere experts hebben ook al hun zorgen geuit over de ‘chaos’ binnen het team, met name voor Yuki Tsunoda. “Het zou Racing Bulls, dat eindelijk twee sterke coureurs heeft, destabiliseren”, verklaarde Ralf Schumacher eerder tegenover Sky Sports. “Als ik de manager van Tsunoda was, zou ik hem aanraden niet naar Red Bull te gaan.” Coureur Jeroen Bleekemolen deelde in een recente aflevering van Formule 1 Paddockpraat een vergelijkbare mening: “Tsunoda draait nu lekker bij Racing Bulls en die auto gaat goed. Bij Red Bull gaat hij niet beter rijden, eerder slechter.”

