Opnieuw een rijderswissel bij Red Bull? Dinsdag zou de teamleiding na spoedberaad in Dubai hebben besloten om Yuki Tsunoda eindelijk te laten promoveren naar het hoofdteam. Liam Lawson zou in dit geval, na slechts twee Grands Prix, al de aftocht blazen. Te midden van alle geruchten rondom een vroege exit voor Lawson, legde teambaas Christian Horner uit dat Red Bull toe is aan twee coureurs die consistent punten scoren.

Christian Horner werd na het raceweekend in China gevraagd om de kansen van Red Bull in het constructeurskampioenschap in te schatten. Mede dankzij het uitermate teleurstellende seizoen van Sergio Pérez verloor het team de titel vorig jaar aan McLaren. Voor 2025 werd de Mexicaan vervangen door Liam Lawson, maar ook hij heeft tot nu toe nog geen punten gescoord voor de Oostenrijkers. Een nieuwe blamage voor het team van Max Verstappen lijkt te broeien.

LEES OOK: ‘Tsunoda vervangt Lawson bij Red Bull, Honda betaalt miljoenen voor Japanner’

Nadat Liam Lawson zich in Melbourne buiten de top tien kwalificeerde en zijn race beëindigde met een late crash, moest hij zich in Shanghai revancheren. Helaas kwalificeerde hij zich in zowel de sprintrace als het hoofdnummer stijf achteraan. Een deal waarbij Yuki Tsunoda Lawson vervangt bij Red Bull is ophanden, zo liet Christian Horner al doorschemeren na de race. “Kijk, je zegt nooit, nooit”, doelde Horner op de titelkansen van Red Bull. “McLaren heeft vorig jaar laten zien dat je een moeizame start van het jaar kunt goedmaken. En we staan slechts acht punten achter in het kampioenschap.”

Red Bull onder druk

Toch gaf hij toe dat het een herculestaak zal worden om de McLaren bij te benen. “Het wordt een hele zware opgave”, vervolgde de Brit. “We zullen aanzienlijke vooruitgang moeten boeken met de auto om mee te kunnen vechten. Daarbij moet je twee auto’s hebben die punten scoren – dat heeft ons vorig jaar ook al veel pijn gedaan. Dat geldt overigens ook voor het coureurskampioenschap. Voor het team is het gewoon van levensbelang dat beide rijders zo dicht mogelijk op de koplopers zitten.”

LEES OOK: Alle Red Bull-swaps op een rij: van Vitantonio Liuzzi tot Liam Lawson

Mede dankzij de goede prestaties van beide McLaren-coureurs en de twee podiums van Mercedes-kopman George Russell staat Red Bull direct onder druk. Derhalve lijkt de keuze voor Horner onvermijdelijk – mits Liam Lawson ondermaats blijft presteren, zal hij vroeg of laat het veld moeten ruimen. Toch wil hij de rol van de RB21 ook niet onderschatten. De bolide kan zich simpelweg niet meten met de MCL39 van McLaren. “Uiteindelijk hebben we vierhonderd ingenieurs in dienst die zeshonderd sensoren op de auto tot hun beschikking hebben”, besloot hij. “We hebben dus genoeg informatie om het tij te keren.”

Lees hier alles over de GP van Japan

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.