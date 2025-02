Pierre Gasly vindt dat jonge coureurs in de Formule 1 beter moeten worden begeleid dan in zijn begintijd. Dat zegt de coureur van Alpine in het meest recente nummer van FORMULE 1 Magazine. “Niemand bereidt je voor op politieke spelletjes.”

Door schade en schande word je wijs, ook als Formule 1-coureur. En voor de handvol nieuwelingen in de koningsklasse dit jaar, heeft de inmiddels ervaren Gasly advies in petto. “Geloof me, het is erg moeilijk als je als jong broekje in de Formule 1 komt en dat, zoals ik destijds, probeert te doen zonder manager die je kan bijstaan, adviseren en begeleiden. Ik kreeg een unieke kans toen ze me in de Formule 1 lieten debuteren, maar tegelijk bereidde niemand me voor op de politieke ­spelletjes, op wat er allemaal speelt en kan gebeuren.”

Gasly vervolgt: “Niemand leerde me mijn belangen verdedigen: ik werd moederziel alleen gedropt in een wereld die extreem complex is. Maar dat had ook een voordeel: het maakte me heel snel volwassen. Je leert heel veel uit een beetje onrecht. En ik had snel door dat ik een pantser om me heen moest trekken, want anders zou ik niet overeind blijven.”

Als teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull had Gasly het na zijn promotie vanuit Toro Rosso moeilijk. Nadat hij terug werd gezet naar het zusterteam, rechtte hij de rug en sindsdien gaat het weer de goede kant op met zijn presteren. “Ik heb grote offers gebracht om hier te komen. Net zoals mijn ouders, die financieel zeer diep zijn gegaan om me de kans te geven om mijn droom te ­verwezenlijken. Daarom is het mijn plicht om optimaal te presteren, er al het mogelijke uit te halen en iedere kans te grijpen. De rest interesseert me niet. Ik wil altijd op 100 procent van mijn kunnen zijn, zowel fysiek als mentaal.”

