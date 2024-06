Pierre Gasly eindigde in Canada voor de tweede keer op rij in de punten – de Franse coureur wist op Circuit Gilles Villeneuve de negende plek te bemachtigen. Goed nieuw voor Alpine, dat eindelijk de nodige stappen maakt in het kampioenschap. Toch was er weer heibel in de garage van de Fransen. Esteban Ocon plaatste zijn vraagtekens bij de teamorders, maar Gasly is tevreden met het resultaat.

LEES OOK: Ocon haalt uit naar Alpine na ‘oneerlijke’ GP in Canada: ‘Sloeg nergens op’

Ocon moest in de slotfase van de race van plek ruilen met zijn teamgenoot. Pierre Gasly stond op dat moment op verse slicks en had een kans om Daniel Ricciardo uit te dagen voor de achtste plek. De Fransman slaagde er echter niet in nog een inhaalmanoeuvre te maken. Gasly bleef daarna op P9 rijden en eindigde de race voor zijn teamgenoot. Of dat helemaal eerlijk is tegenover Ocon, deert hem weinig.

Teamorders

“Het belangrijkste is dat we met twee auto’s in de punten rijden”, zei de Alpine-coureur achteraf. “Uit de simulaties bleek niet dat dat überhaupt mogelijk was. Dus het is een hartstikke goede race voor het team geweest.” Over de last-minute wissel met Ocon is Gasly duidelijk. “Hij moest mij gewoon voorbij laten, ons doel was om Daniel (Ricciardo, red.) in de laatste rondjes in te halen met DRS”, verklaarde hij. Ocon liet zijn teamgenoot niet meteen langszij komen, waardoor deze maar twee rondjes had om Ricciardo voorbij te steken – dat bleken er te weinig.

“Het maakt niet zoveel uit”, aldus Gasly. “Het was nog steeds een goede race voor het team. Drie punten kunnen zomaar heel belangrijk worden aan het einde van het jaar.” Waar Alpine onlangs bekend maakte dat Esteban Ocon het team volgend jaar moet verlaten, is de kans groot dat Gasly bijtekent bij de Franse renstal. Vooralsnog heeft hij geen contract voor 2025.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).