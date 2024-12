Menig automobilist heeft wel eens schade gereden, hoe klein ook. Een paaltje over het hoofd zien, een stoeprandje raken of nét iets te dicht naast de auto van je buurman parkeren – het kan de beste overkomen. Des te indrukwekkender is het dat Alpine-coureur Pierre Gasly in het ongekend lange Formule 1-seizoen van 2024 precies nul schade heeft gereden. Chapeau!

Formule 1-coureur Pierre Gasly schreef geschiedenis door tijdens de slotrace in Abu Dhabi opnieuw zonder schade de eindstreep te halen. In het spectaculaire seizoen van 2024, waarin de reparatiekosten bij de meeste teams wederom in de miljoenen liepen, wist de Fransman steevast ongedeerd te finishen. Bovendien kende hij een briljante tweede helft van het seizoen. Mede dankzij Gasly eindigde Alpine op de zesde plaats in het kampioenschap. Zelf sloot hij het seizoen af op de tiende plek bij de coureurs – een indrukwekkende prestatie, zeker gezien het feit dat er dit jaar maar liefst vierentwintig deelnemers waren.

‘Geeft vertrouwen voor volgend jaar’

“Ik ben zo blij. Het was een heel lang seizoen,” reageerde Gasly tegenover Formula1.com. “We hebben het hele jaar geen schade gereden en zijn als klap op de vuurpijl als zesde geëindigd. Onze doelstellingen zijn gehaald. Ik vind het prachtig om te zien hoe het team en de auto zich dit seizoen hebben ontwikkeld – dat geeft me echt vertrouwen voor volgend jaar.”

“Het gat naar de voorhoede is nog steeds erg groot,” benadrukte hij. “Toch is het goed om te zien dat ons harde werk in de fabriek zich vertaalt naar betere prestaties op het circuit. We zijn van heel ver gekomen, maar dat heeft ons nooit tegengehouden. De focus lag altijd op het zo goed mogelijk doorontwikkelen van de auto, ook met het oog op 2025. Uiteindelijk waren we nog nooit zo sterk als in de laatste paar races. Dat maakt me uiteraard enthousiast voor het komende seizoen – ik zal in ieder geval iets relaxter de winter ingaan.”

