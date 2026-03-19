Oud-Formule 1-coureur Nelson Piquet junior weet zeker dat Max Verstappen heel anders naar de nieuwe reglementen had gekeken, als hij in de Mercedes W17 had gezeten. Volgens de ‘zwager’ van de viervoudig wereldkampioen – Piquet jr is de broer van Verstappens partner Kelly Piquet – is winnen het enige wat voor de Nederlander telt, en heeft hij daarom zoveel kritiek op de nieuwe stijl van de F1: ‘Als Max in de Mercedes-auto had gezeten, zou hij zo stil als een muis zijn geweest’.

Max Verstappen uitte al meermaals zijn kritiek op de nieuwe ‘Formule 1-onwaardige’ bolides, ook tijdens de afgelopen GP China. “Vanaf ronde 1 dit seizoen met de nieuwe regels heb ik geen enkel plezier beleefd aan de auto”, stelde de viervoudig wereldkampioen toen zelfs. Verstappen staat na de eerste twee Grands Prix op een achtste plaats in het coureurskampioenschap, met een achterstand van 43 WK-punten op leider George Russell.

Nelson Piquet junior – oud-coureur en broer van Verstappens partner Kelly Piquet – denkt echter dat de Nederlander veel positiever over de regels zou denken als hij in de W17 van Mercedes zat. De uitspraken van Verstappen waren een punt van discussie in de Spaanstalige Pelas Pistas-podcast. “Maar dat is Max, hij wil graag de beste auto hebben toch?”, zei de Braziliaanse oud-F1-coureur. “Als je aan Max vraagt welk jaar hij het interessants vond – het jaar dat hij het kampioenschap won in de laatste race of het jaar waarin hij kampioen werd met nog vijf races te gaan – zou hij die laatste kiezen. Hij wil elke race winnen. Dus ja, het is logisch dat hij dan zo spreekt (over de reglementen, red.).”

Mercedes

De ‘zwager’ van Verstappen doet vervolgens een opmerkelijke uitspraak. “Als Max in de Mercedes-auto had gezeten, zou hij zo stil als een muis zijn geweest. Hij zou dan niks hebben gezegd (over de reglementen, red.). Daar kun je van op aan.” Verstappen werd in 2025 nog meermaals gelinkt aan een overstap naar de Zilverpijlen, zeker nadat teambaas Toto Wolff een charmeoffensief richting de coureur startte. Vooralsnog heeft de viervoudig wereldkampioen tot en met 2028 een contract bij Red Bull.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.