Oud-Formule 1-coureur David Coulthard vindt dat de FIA naar de zorgen van Max Verstappen over het nieuwe reglement moet luisteren. De viervoudig wereldkampioen uitte al meermaals zijn ongenoegen over de nieuwe ‘Formule 1-onwaardige’ bolides, al kreeg hij geen bijval van al zijn collega’s. Toch vraagt Coulthard zich af: ‘Moeten we een viervoudig wereldkampioen in twijfel trekken?’

Max Verstappen heeft al meerdere keren zijn ongenoegen over de nieuwe Formule 1-bolides geuit. De Nederlander drong er zelfs al meermaals bij de FIA op aan om veranderingen door te voeren, en kreeg al bijval van onder meer Lando Norris en Carlos Sainz. Niet iedereen is het met Verstappen eens. Teamgenoot Isack Hadjar stelde dat het tegenwoordige racen ‘heus niet zo slecht is’. David Coulthard, voormalig coureur bij Red Bull, vindt echter dat de FIA de uitspraken van Verstappen niet kan negeren.

“Toen we hem voor het seizoen spraken, maakte Max heel duidelijk dat er een aantal andere uitdagingen waren (bij de nieuwe F1-auto, red.) die niet per se te maken hadden met het optimaal benutten van zijn rijtalent,” zegt Coulthard in de Up To Speed-podcast. “Hij is dus behoorlijk vernietigend geweest (over de reglementen, red.). En moeten we een viervoudig wereldkampioen in twijfel trekken? Moeten we iemand als hij in twijfel trekken? En zelfs wereldkampioen Lando Norris? Ze laten niet van zich horen omdat ze geen races winnen, maar ze laten van zich horen omdat dit is hoe ze zich voelen.”

‘Veel meer actie op het circuit’

Zelf ziet Couthard ook wel voordelen aan de nieuwe reglementen. “Ik denk wel dat er veranderingen zullen komen”, vervolgt de Schot. “Er zullen een aantal aanpassingen worden doorgevoerd, vooral voor de kwalificatie, maar ik denk dat we het erover eens zijn dat deze nieuwe formule ons zeker veel meer actie op het circuit heeft opgeleverd. Dat is wat DRS in het verleden probeerde te bereiken, en wat Pirelli op een bepaald moment probeerde te doen met banden die een kritiek punt bereikten en daarna plotseling aan prestaties verloren.”

