Twee weken na Monaco neemt Pirelli opnieuw de drie zachtste compounds mee naar een Grand Prix-weekend. In 2019 koos het het bandenmerk nog voor harder rubber.

In Bakoe hebben de Formule 1-teams te kiezen uit dezelfde drie bandencompounds als twee weken eerder in Monaco. Pirelli heeft besloten de C3, C4 en C5 compound mee te brengen naar de hoofdstad van Azerbeidzjan. De laatste keer in Bakoe waren alle bandensets één compound harder, maar dat leidde niet tot het gewenste resultaat.

“De harde band werd helemaal niet gebruikt tijdens de race in Bakoe in 2019”, legt Mario Isola uit. Isola is het hoofd van de Formule 1-afdeling van Pirelli. “De medium werd juist heel veel gebruikt. Door andere banden mee te nemen hopen we dat alle drie de compounds een belangrijke rol spelen en zullen leiden tot een aantal verschillende strategieën.”

Mario Isola, Racing Manager, Pirelli Motorsport met de nieuwe 18-inch Pirelli banden. (Photo by Mark Sutton / LAT Images)

Volgend jaar zullen de banden hoe dan ook weer anders zijn, gezien Formule 1 vanaf 2022 over wil stappen naar 18-inch banden. Ferrari testte afgelopen week op het circuit van Paul Ricard met de nieuwe band. Ook op de intermediate en de full wet banden werden rondjes gereden. De deal tussen Pirelli en Formule 1 loopt nog tot 2024.