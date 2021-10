Bandenleverancier Pirelli zit met enkele vraagtekens voor de Grand Prix van de Verenigde Staten nu het Circuit of the Americas op sommige plekken opnieuw geasfalteerd is. Pirelli kon vanwege de coronamaatregelen nog geen kijkje nemen en dus moet er deze week pas meer duidelijkheid komen over de staat van het asfalt.

Drie weken geleden reed de MotoGP nog op het Circuit of the Americas, maar er kwam dat weekend veel kritiek van de coureurs op het asfalt. Zij constateerden dat het asfalt op sommige plekken te hobbelig was en dat was dusdanig ernstig dat zij verbeteringen eisten voor 2022, anders zouden zij namelijk niet instemmen met een race op het circuit. Daarop heeft het bestuur van het circuit al voor de Formule 1 wat verbeteringen doorgevoerd, maar dat nieuwe asfalt zorgt nu weer voor nieuwe vraagtekens, zo ook bij bandenleverancier Pirelli.

“Hoewel de teams al best veel ervaring hebben met Austin, hebben ze dit jaar het circuit een beetje veranderd ten opzichte van 2019, toen we hier voor het laatst reden”, zegt Pirelli-baas Mario Isola. “Ongeveer 40 procent van het circuit is opnieuw geasfalteerd maar vanwege de coronamaatregelen waren we niet in staat om ons personeel te sturen om het asfalt te analyseren, dus de karakteristieken zijn een vraagteken voor iedereen en we zullen de effecten op de banden slechts op het laatste moment merken, als we daar zijn.”

“Zoals gebruikelijk hebben we de bandenkeuze gebaseerd op de gegevens van voor de race, waarbij de middelste banden goed bij de omstandigheden passen”, vervolgt de Italiaan. “Nu de strijd om het kampioenschap zo in evenwicht is nu we de laatste races van het seizoen naderen, is het duidelijk dat alle elementen van de strategie van belang zullen zijn, zoals we in Turkije zagen.”