Na een lange pauze reist de Formule 1 aankomend weekend naar Austin voor de GP van de Verenigde Staten. Het Amerikaanse nummer trapt een spectaculaire triple header af, met achtereenvolgende races in Texas, Mexico en Brazilië. Sponsor Pirelli heeft alvast de prijzen onthuld voor de rijders die zondag als eerste over de streep komen. De coureur die zich straks tot winnaar kroont van de GP van de Verenigde Staten, neemt een opvallende trofee mee naar huis.

Tijdens het raceweekend in Austin valt er weer genoeg te winnen. De race op het Circuit of the Americas staat in het teken van de sprintrace; ook op zaterdag vechten de verschillende teams voor een plekje op het podium. Echter, de meeste punten worden tijdens de hoofdrace op zondag uitgedeeld, evenals de grootste prijzen. Wie erin slaagt om zondag een trofee te winnen tijdens de GP van de Verenigde Staten, krijgt een heus kunstwerk mee naar huis.

HEROO

Kunstenaar en ontwerper Matteo Macchiavelli is verantwoordelijk voor de verschillende prijzen. De Italiaan werkte samen met bandensponsor Pirelli aan drie trofeeën, die nog het meest doen denken aan LEGO-poppetjes. Niet verrassend, aangezien de Formule 1 onlangs een grote samenwerking aankondigde met de Deense speelgoedfabrikant.

Volgens Macchiavelli gaat het hier om HEROO, een figuurtje dat de heldhaftige aard van een Formule 1-coureur moet eren. Het beeldje staat op een rubberen voetstuk in de vorm van een Pirelli-band. “De coureurs worden terecht helden genoemd,” aldus een officieel persbericht. “Ze racen met snelheden van meer dan 300 kilometer per uur, liggend in een op maat gemaakte cockpit, met een motor van duizend pk en iets meer dan honderd liter brandstof aan boord. Natuurlijk is de Formule 1 tegenwoordig veel veiliger dan vroeger, maar dat neemt niets weg van de heroïsche aard van de coureurs.”

De winnaar van de GP van de Verenigde Staten gaat naar huis met deze opvallende trofee (Pirelli)

