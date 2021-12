Bandenleverancier Pirelli verwacht dat de meeste coureurs in de Grand Prix van Saoedi-Arabië voor één pitstop gaan. Toch zijn er ‘veel onbekende elementen die de strategie kunnen beïnvloeden”, waarschuwt Pirelli-baas Mario Isola.

“Dit is het op één na langste circuit van het seizoen, de teams en coureurs hadden een relatief beperkte window om het goed te doen wat betreft de voorbereiding voor een snelle ronde”, zegt Pirelli-baas Mario Isola. “De mediumband had de voorkeur voor de meeste coureurs, met Lando Norris die als enige in de top tien op de zachte band start. Het wordt fascinerend om te zien wat hij kan doen, met zoveel auto’s op de mediums om zich heen.”

Voor dit circuit heeft Pirelli de drie middelste compounds van de in totaal vijf meegenomen. In de trainingen werden de mediums en harde band al veelvuldig getest en met de race onder het kunstlicht, en dus koelere omstandigheden, verwacht Pirelli dat de meeste coureurs voor de eenstopper gaan.

Lees ook: Op deze manieren kan Verstappen in Saoedi-Arabië kampioen worden

“De twee snelste strategieën op papier zijn van medium naar hard, of van soft naar hard, maar de laatste optie vereist wat meer voorzichtigheid”, zegt Isola. “We verwachten dat het grootste deel van de coureurs voor een eenstopper gaan, maar er zijn veel onbekende elementen die de strategie kunnen beïnvloeden. Ondanks de lengte van het circuit waren de verschillen ongelooflijk klein. Tien coureurs stonden binnen enkele tienden van elkaar op dit gloednieuwe circuit”, besluit de Italiaan.