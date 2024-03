Een tweestopper ligt voor de hand tijdens de openingsrace, maar bandenleverancier Pirelli sluit ook drie pitstops niet uit. Een overzicht van de mogelijke pitstopstrategie en het aantal banden per coureur in Bahrein.

Het Bahrain International Circuit staat bekend om de hoge bandenslijtage. Het asfalt is ruw en vraagt enorm veel van het rubber. Daarom is bandenmanagement in Bahrein altijd van groot belang. Wat gaat Max Verstappen met Red Bull kiezen als strategie? En wat doen de rivalen?

Lees ook: Preview – 3 opvallende zaken voorafgaan aan de openingsrace van dit seizoen

Het wordt interessant om te zien wat de topteams gaan doen tijdens de wedstrijd. De verschillen in het aantal nog beschikbare setjes zijn namelijk opvallend te noemen. Waar Verstappen en Pérez bij Red Bull bijvoorbeeld een set nieuwe zachte banden overhebben, geldt dat voor onder meer Ferrari niet.

Pitstopstrategie en banden in Bahrein:

Mis ‘m niet: onze FORMULE 1 Seizoengids 2024 met voorbeschouwingen, achtergronden, interviews, alle cijfers en data en nog véél meer – 116 pagina’s dik! Inmiddels in de winkel of bestel ‘m hier!