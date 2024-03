Het is racedag en dat betekent dat we voorafgaand aan de Grand Prix van Bahrein 3 opvallende zaken voor je uitlichten. Zo ben je helemaal klaar voor de openingsrace van het seizoen.

1. Is Max Verstappen meteen dominant?

In 2023 moest hij de pole position nog wel eens aan anderen laten, bijvoorbeeld aan Charles Leclerc of Carlos Sainz. Maar op racedag stelde Max Verstappen dan vaak hardhandig orde op zaken. In 2024 sloeg de drievoudig wereldkampioen meteen toe in de kwalificatie: pole. Dat gekoppeld aan sterke racepace maakt hem vandaag mogelijk meteen dominant.

Het zou Leclerc en George Russell, de nummers 2 en 3 op de grid, naar eigen zeggen niet verbazen. Zij geloven niet dat Verstappen te verslaan is vandaag. Pijnlijk overigens voor Sergio Pérez is dat de concurrentie het vooral over Verstappen heeft die een maatje te groot lijkt. En niet per se Red Bull. Anders gezegd: veel concurrenten zien de Mexicaan duidelijk als de mindere van de Nederlander. Cijfers staven dat; ook in de eerste kwalificatie van het nieuwe seizoen kon Pérez zijn teamgenoot niet bijhouden.

2. De verrassing: Nico Hülkenberg

Leuk voor Nico Hülkenberg, zo’n plek in de top-10. Knap ook. Maar als dat vorig jaar gebeurde, zakte Haas door de hoeven op zondagen. Bandenslijtage was een constant probleem in de race en dat belooft op zich weinig goeds voor het ‘bandenvretende’ Bahrain International Circuit. Maar… Haas lijkt het probleem voor 2024 getackeld te hebben.

VIDEO: Samenvatting kwalificatie GP Bahrein

Al tijdens de wintertest reed het Amerikaanse team de meeste ronden van allemaal: kilometervreters dus. En ook voor de openingsrace in Bahrain ziet het er goed uit met de long runs en de mogelijkheden om de banden in leven te houden. Let dus op The Hulk – onze Duitse vriend kan zomaar eens de verrassing van de race worden. Of is het toch wéér te mooi om waar te zijn?

3 Huilen met de pet op: Alpine

Van kilometervreters bij Haas naar stokbroodeters bij Alpine: het Franse team is in mineur. Waar menig team zich juist ontwikkelt de afgelopen jaren, gaat het bij deze renstal alleen maar bergafwaarts.

Niet waargemaakte ambities, het verliezen van goede coureurs als Alonso en Piastri aan concurrenten en het congé van de teamleiding vorig seizoen – genoeg gedoe de voorgaande seizoenen. Maar sportief is het nu ook nog eens hommeles: de auto is verre van wat het moet zijn. Esteban Ocon en Pierre Gasly, samen op de laatste rij zonder veel zicht op verbetering. Au.

En verder…

…duurt de race 57 ronden

…is het circuit 5412 meter lang

…vond de eerste GP Bahrein plaats in 2004

…start de race om 16.00 uur Nederlandse tijd

